Düğün Cinayetinde Müebbet Cezası

Antalya'nın Serik ilçesinde, eski belediye meclis üyesi Hasan Ali Tuncer'i düğünde tabancayla vurarak öldüren eski Serik Belediye Başkan Yardımcısı Ziya Yıldırım, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Ziya Yıldırım, maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık ile maktul arasındaki husumetin bir WhatsApp grubundaki mesajlaşmalar ve karşılıklı suçlamalarla başladığını, olay günü Yıldırım'ın kaçmaya çalışan Tuncer'e arkasından ateş ederek kasten öldürdüğünü ifade etti.

Duruşmada söz alan maktulün babası Fatih Tuncer, sanığın oğlunun öğretmeni olduğunu belirterek, "Öğrencisini öldüren bir öğretmeni ilk kez görüyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Sanık Ziya Yıldırım ise savunmasında, öldürme kastı olmadığını, maktulün kendisine saldırması üzerine can havliyle ateş ettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçunun sabit olduğuna hükmederek sanık Ziya Yıldırım'ı ömür boyu hapis cezasına mahkum etti.