Düğün Evinde Tüp Patlaması: 8 Ölüm

11.01.2026 14:02
Pakistan'da bir düğün evinde meydana gelen tüp patlamasında 8 kişi hayatını kaybetti, 9 yaralandı.

PAKİSTAN'da bir düğün evinde tüp patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir düğün evinde tüp patlaması nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı. Düğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu ve patlama sebebiyle çevredeki bazı evlerin hasar gördüğü ifade edildi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in ofisinden yapılan açıklamada, Şerif'in can kayıplarından üzüntü duyduğu ve yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dilediği belirtildi. Sağlık yetkililerine yaralılara en iyi tedavinin sağlanması talimatı verdiği kaydedilen Şerif'in, olayla ilgili kapsamlı inceleme yapılmasını talep ettiği de aktarıldı.

Kaynak: DHA

Pakistan, Politika, Dünya, Kaza, Son Dakika

