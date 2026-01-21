Düğünlerde Havaya Ateş Açanlara Operasyon

Afyonkarahisar'da jandarma ekiplerince düğünlerde havaya ateş açan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda silah ele geçirilirken, kaç kişinin gözaltına alındığıyla ilgili ise açıklama yapılmadı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sülümenli beldesinde düğünlerde silah atan şahısların tespitine yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerin ardından adreslere yapılan baskınlarda 4 adet meskende bulundurma ruhsatlı tabanca, 203 mermi ve 5 tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapılırken, kaç kişinin gözaltına alındığıyla ilgili ise bilgi verilmedi. - AFYONKARAHİSAR