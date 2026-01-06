Duhok'ta Gençlerden Yaban Hayvanlarına Yem Desteği - Son Dakika
Duhok'ta Gençlerden Yaban Hayvanlarına Yem Desteği

06.01.2026 14:32
Duhok'ta gençler, yoğun kar sonrası yaban hayvanları için dağlık alana yem bıraktı.

Irak'ın Duhok kentinde günlerce yağan yoğun karın ardından bölgenin gençleri yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları için dağlık alana yem bıraktı.

Duhok'un Amediye ilçesinin Dereluk nahiyesinde "Pengaven Me" çevre grubunun organizasyonu ile gençler yaban hayvanları için bir araya geldi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle dağları beyaza bürünen Dereluk'taki yaban hayatını düşünen gençler onlar için yiyecek topladı.

Bölgenin dağlık alanlarına giden grup, karla kaplanan zeminde yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için beraberlerinde getirdikleri yemleri uygun yerlere bıraktı.

Pengaven Me yetkilisi Hoşyar Muhammed Selim AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının tek başına yaban hayvanlarına yiyecek sağlamak olmadığını belirterek "Aynı zamanda toplumdaki bireyler arasında çevreyi koruma konusunda farkındalık da yaratmak istiyoruz." dedi.

Yoğun kar örtüsü oluşması nedeniyle hayvanların yiyecek bulmakta sıkıntı çektiğini söyleyen Selim, "Herkes bu zor dönemde çaresiz kalan hayvanları öldürmeye, avlamaya başvurulmaması gerektiğini aksine hayatlarını koruması gerektiğini bilmelidir." ifadelerini kullandı.

Son bir haftada yağan kar Amediye ilçesinde 95 santimetreye ulaştı, bazı bölgelerde kar kalınlığı yer yer 177 santimetre oldu.

Gara ve Metina dağlarının arasında bulunan Amediye bölgesinde kuşlar ve yaban hayvanları yiyecek bulmakta sıkıntı çekiyor.

Kar ve don nedeniyle yiyecek bulamayan hayvanlar zaman zaman yerleşim yerlerine yöneliyor. Bu da onların öldürülmesine ve avlanmasılmasına neden oluyor.

Bu nedenle çevreciler zaman zaman ekipler halinde yaptıkları bu çalışmayla yaban yaşamını korumak için dağlara tahıl, ot, yem ve yeşillik bırakıyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Güncel, Duhok, Çevre

