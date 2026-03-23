Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni

23.03.2026 14:12
Türkiye'de birçok kişi dün gece uyuyamadığını belirtirken, sosyal medyada artan şikayetler dikkat çekti. Bunun nedeni olarak Dünya'yı etkileyen geomanyetik fırtına gösterilirken, uzmanlar bu tür etkilerin bazı kişilerde uyku sorunlarına yol açabileceğini ancak kesin bir bağlantının bulunmadığını ifade etti.

Türkiye genelinde çok sayıda kişi, dün gece uykuya dalmakta zorlandığını ve sık sık uyandığını dile getirdi. Sosyal medyada paylaşılan "uyuyamıyorum" mesajları kısa sürede gündem olurken, yaşanan durumun nedeni olarak geomanyetik fırtına iddiaları öne çıktı.

GÜÇLÜ SEVİYEDE FIRTINA ETKİLERİ GÖRÜLDÜ

Uzay hava durumu verilerine göre, 19-21 Mart tarihleri arasında Dünya'yı etkileyen güneş kaynaklı patlamalar nedeniyle geomanyetik aktivitede artış yaşandı. Bu süreçte orta ve güçlü seviyede fırtına etkilerinin görüldüğü bildirildi.

UYKU DÜZENİNDE BOZULMAYA NEDEN OLUYOR

Bilimsel çalışmalara göre, geomanyetik fırtınalar bazı hassas bireylerde baş ağrısı, yorgunluk ve uyku düzeninde bozulmalara yol açabiliyor.

Ancak uzmanlar, bu etkinin toplum genelinde kesin ve doğrudan bir sonuç yarattığına dair net bilimsel kanıt bulunmadığını vurguluyor. Etkilerin kişiden kişiye değişebileceği belirtiliyor.

Öte yandan yaşanan durumun mevsim geçişi, stres, hava değişimi ve dijital ekran kullanımının artması gibi farklı faktörlerle de ilişkili olabileceği ifade ediliyor.

Türkiye'de geniş çaplı bir sağlık uyarısı yapılmazken, "uyuyamama" şikayetlerinin tek bir nedene bağlanamayacağı, ancak güneş fırtınalarının bu tür etkileri tetikleyebileceği değerlendiriliyor.

Fırtına, Fırtına, Türkiye, Sağlık, Yaşam, Bilim, Dünya, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
