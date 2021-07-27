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Dünya Motokros Şampiyonası'nın 10. ayak yarışı 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyonkarahisar'da yapılacak - Son Dakika

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 10. ayak yarışı 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyonkarahisar'da yapılacak

27.07.2021 13:07

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP) İtalya'da yapılması planlanan 10. ayak yarışının 7-8 Eylül'de 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenleneceğini açıkladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Dünya Motokros Şampiyonasının (MXGP) İtalya'da yapılması planlanan 10. ayak yarışının 7-8 Eylül'de 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenleneceğini açıkladı.

Zeybek, kentteki bir termal otelde düzenlendiği basın toplantısında, Afyonkarahisar'ın spor kenti olması için büyük emek harcadıklarını söyledi.

Afyonkarahisar'da Dünya Motokros Şampiyonası'nın ilkini 2018 gerçekleştirdiklerini dile getiren Zeybek, şöyle konuştu:

"Afyon Motor Sporları Merkezi, dünyanın 'en iyi pist' ve 'en iyi padok' ödüllerine layık görüldü. Organizasyonumuzda hiçbir sıkıntımız yok. Salgın dolayısıyla 2020'deki şampiyonayı gerçekleştiremedik. Bu spor organizasyonunun Afyonkarahisar ile ülkemize büyük katkısı olunca Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştiriliyor."

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve Afyonkarahisar Valiliğiyle el ele vererek "Güvenli ülke Türkiye" sloganıyla yola çıktıklarını aktaran Zeybek, "4-5 Eylül'de 9. ayağı Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek MXGP'nin 10. ayağı İtalya'da yapılacaktı. Yapılan görüşmeler neticesinde İtalya'da yapılması planlanan şampiyonanın 10. ayağını da 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyonkarahisar'a kazandırdık. Afyon ismini motor sporlarında bir marka haline getirmeye çalışıyoruz. Almış olduğumuz bu MXGP'nin 10. ayağı da Afyonkarahisar'ımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Zeybek, MXGP of Afyon'un da 7-8 Eylül'de Afyon Motor Sporları Merkezi'nde düzenleneceğini vurguladı.

Kentteki organizasyon planlamalarını festival şeklinde düşündüklerini anımsatan Zeybek, "7-8 Eylül de ilave edilince, yaklaşık 10 gün boyunca spor kamuoyu Afyonkarahisar'da yapılan organizasyonlardan bahsedecek. Yurt içi ve dışından gelen misafirlerimiz şehrimizdeki otellerde konaklayacak, esnafımızdan alışveriş yapacaklar. Afyonkarahisar ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacak. " diye konuştu.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven de Afyonkarahisar'ı sporda bir marka kent haline getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yurdunuseven, "Türkiye'de ilk defa bir ilin adı spor organizasyona verildi "MXGP of Afyon". Bu bizim için çok büyük organizasyon ve gurur. Bunun için 6 aydır çalışılıyordu. Bugün bu neticeyi görmüş olmanın mutluluğu ve gururu, bizleri çok onurlandırdı." ifadesini kullandı.

Toplantıya, TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Afyonkarahisar İl Temsilcisi Nadir Güzbey ve davetliler katıldı.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın 10. ayak yarışı 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyonkarahisar'da yapılacak
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 10. ayak yarışı 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyonkarahisar'da yapılacak
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 10. ayak yarışı 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyonkarahisar'da yapılacak
Dünya Motokros Şampiyonası'nın 10. ayak yarışı 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyonkarahisar'da yapılacak

Karahisar, Zeybek, Eylül, Afyon, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası'nın 10. ayak yarışı 'MXGP of Afyon' ismiyle Afyonkarahisar'da yapılacak - Son Dakika Spor


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