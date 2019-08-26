'Dünya'nın akciğerleri' yanıyor: Amazonlar'da geçen hafta 9 bin 500 yangın çıktı
1 saat önce
'Dünya'nın akciğerleri' yanıyor: Brezilya'da geçen hafta 9 bin 500 yangın patlak verdi.
'Dünya'nın akciğerleri' yanıyor: Brezilya'da geçen hafta 9 bin 500 yangın patlak verdi
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:33
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