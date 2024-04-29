Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İKKB'nin 'Yerelde Amazonlar El Ele' projesine ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İKKB'nin 'Yerelde Amazonlar El Ele' projesine ev sahipliği yaptı

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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin (İKKB) kadın başkanların yönettiği ilçelerde başlatmayı planladığı 'Yerelde Amazonlar El Ele' projesine Konak'ta ev sahipliği yaptı.

29.04.2024 18:30  Güncelleme: 18:42
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(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin (İKKB) kadın başkanların yönettiği ilçelerde başlatmayı planladığı "Yerelde Amazonlar El Ele" projesine Konak'ta ev sahipliği yaptı. Proje kapsamında özellikle dezavantajlı mahallelerde sağlık, eğitim, sosyal yaşam, ekonomi ve çevresel sorunlarla ilgili çalışma yapacaklarını söyleyen Başkan Mutlu, "Kadınların bu dönem daha görünür olması, sesinin daha güçlü çıkması en büyük hedeflerimizden" dedi.

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği'nin (İKKB) Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen aylık olağan toplantısında "Yerelde Amazonlar El Ele" projesinin de startı verildi. Seçilmiş kadınların el ele vererek dezavantajlı bölgelerde yaşayan kadın ve çocukların sağlık, eğitim ve sosyal yaşamda  karşılaştığı sorunlara yönelik proje tanıtımının yapıldığı toplantıya, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yla birlikte İKKB Başkanı Gülsen Özkan, İKKB bileşenleri ve üye derneklerin başkan ve temsilcileri, Konak Belediyesi'nin kadın meclis üyeleri ve Konaklı kadın muhtarlar katıldı. Programda konuşan Başkan Mutlu, kadınların bilgilendirilmesine yönelik çalışmaların Konak'tan başlayarak yaygınlaşması gerektiğini ifade ederek, "İzmir Kadın Kuruluşları Birliğiyle özellikle dezavantajlı mahallelerde sağlık, eğitim, sosyal yaşam, ekonomi ve çevresel sorunlarla ilgili çalışmalar yapılacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay'la Tıp Bayramında bir araya geldiğimizde özellikle de bizim ilçe sınırlarımızda olması sebebiyle Eşrefpaşa Hastanesiyle çalışmak istediğimizi belirtmiştim. O da koruyucu hekimlik alanında çalışma yapmanın öneminden bahsetmişti. Bu konuda bilgilendirmeyi kadın ve çocuklar öncelikli başlayarak Konak'ta yaygınlaşmasını istiyoruz.  Çünkü sağlık, hasta olduktan sonra artık çok zor hizmet alınabilen bir hale dönüştü" dedi.

"KADINLARIN SESİ DAHA GÜR ÇIKACAK"

İzmir Kadın Kuruluşları Birliğiyle birlikte özellikle dezavantajlı mahallelerde sağlık, eğitim, sosyal yaşam, ekonomi ve çevresel sorunlarla ilgili çalışmalar yapacaklarını vurgulayan Başkan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın Kuruluşları Birliğinin Konak'ı pilot ilçe seçmesi, Konak'tan başlayarak dezavantajlı mahallelerde bu çalışmaları yapmak istemesi bizim için çok gurur verici. Öncelikle bu çalışmanın içinde seve seve olacağımızı söylemek istiyorum. Pilot ilçe olarak da seçtikleri için çok teşekkür ediyorum. Konak nüfusunun yüzde elli biri kadınlardan oluşuyor. Hem kadın nüfusun fazla olduğu, bir de kadın belediye başkanı olan bir ilçede, özellikle kadınların bu dönem daha görünür olması, sesinin daha güçlü çıkması en büyük hedeflerimizden."

SUNUMLAR VE KONSER RENK KATTI

Programın devamında SağKal Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Cüneyt Tuğrul, Prof. Dr. Tülay Canda moderatörlüğünde, meme kanseri hakkında detaylı bir sunum gerçekleştirdi. Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği (YKKED) Kurucu Başkanı Prof. Dr. Kemal Kocabaş ise Köy Enstitülerini anlattı. Prof. Dr. Ayfer Kocabaş yönetimindeki Mandolin Orkestrası da mini bir konser verdi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İKKB\'nin \'Yerelde Amazonlar El Ele\' projesine ev sahipliği yaptı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İKKB'nin 'Yerelde Amazonlar El Ele' projesine ev sahipliği yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İKKB'nin 'Yerelde Amazonlar El Ele' projesine ev sahipliği yaptı - Son Dakika
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