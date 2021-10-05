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Deniz kaplumbağalarının "annesi" için şükran geçişi - Son Dakika

Deniz kaplumbağalarının "annesi" için şükran geçişi

05.10.2021 21:54

- Deniz kaplumbağalarının "annesi" için şükran geçişi Dalyan İztuzu Plajı'nda yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağalarının neslinin korunması için verdiği mücadeleyle bilinen "Kaptan June" lakaplı çevreci June Haimoff için şükran geçişi yapıldı.

- Deniz kaplumbağalarının "annesi" için şükran geçişi

MUĞLA - Dalyan İztuzu Plajı'nda yumurtalarını bırakan deniz kaplumbağalarının neslinin korunması için verdiği mücadeleyle bilinen "Kaptan June" lakaplı çevreci June Haimoff için şükran geçişi yapıldı. 15 dernek ve spor kulübü tarafından düzenlenen "Kaptan June Şükran Geçişi" büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Köyceğiz ve Dalyan'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının "Kaptan June Şükran Geçişi" çağrısıyla bir araya gelen 100 kanocu Dalyan Kanalı'nda görsel şölen oluşturdu. Ömrünü doğa koruma mücadelesine adayan "Kaptan June" için bir araya gelen doğa dostu sporcular sabah saatlerinde Dalyan Kanalı'nda buluştu.

Kaunos Belediye Parkı önünde toplanan sporcular, rahatsızlığı nedeni ile etkinliğe katılamayan June Haimoff'u "çok yaşa Kaptan June" sloganları ile selamladılar. Su ve Doğa Sporları Dayanışma Derneği, Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı, Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği, Köyceğiz Turizm İşletmecileri Derneği, Dalyan Turizm Kültür ve Çevre Koruma Derneği, Dalyan Delta Spor Kulübü yöneticileri ve vatandaşlar, Kaunos Parkında kanocuları coşkuyla alkışladılar.

Su ve Doğa Sporları Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Cemal Beldek; "Türkiye 8 bin 333 kilometre kıyısı olan bir deniz ülkesi. Bu uzun sahil bandımız için yurt dışında bir popülarite ölçümü yapılsa şüphesiz İztuzu Plajı açık ara birinci olur. İztuzu'nun doğal değerlerinin korunması ve tanıtımı için ömrünü adayan "Kaptan June" 2 ay sonra 100 yaşına girecek. Biz, doğa dostu dernekler ve spor kulüpleriyle birlikte bu etkinlikle "Kaptan June'a" şükranlarımızı ifade etmek istedik. İzmir Outdoor Spor Kulübü, Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı, İzmir Uzakyol Kaptan ve Başmühendisleri Derneği, Ören Doğa Sporları Kulübü ve Derneği kanocuları da etkinliğe katıldı." dedi.

"Kaptan June Şükran Geçişi" 100 kanocunun birlikte yaptığı ilk etkinlik olarak doğa sporları tarihinde yerini aldı. Kanocular, Dalyan Kanalı'ndan başladıkları sürüşlerini İztuzu Plajı'nda sonlandırdılar.

Kaptan June kimdir?

1922 yılında Londra'nın doğusundaki Essex ilinde doğdu. Ünlü bir petrol mühendisi olan babasının işi nedeniyle çocukluğu Uganda, İran ve Irak'ta geçti.

Gençliğinde opera şarkıcısı olmak için müzik, dans ve bale okuluna gitti, daha sonraları yağlı boya resim çalışmalarına başladı. İki evlilik yaptı. Haimoff soyadını taşıyan ikinci eşi ile ABD ve İsviçre'de yaşadı. Dünya jet sosyetesinde yer aldı. İkinci eşinden ayrıldıktan sonra satın aldığı bir balıkçı teknesi ile Ege Denizi'nde seyahat etti ve Yunanistan'da 20 yılını geçirdi.

İlk defa Temmuz 1975'te teknesiyle Ekincik Koyu'na geldi. Daha sonra tatilini geçirmek için sürekli bu bölgeye geldi. Dalyan'a 1986'daki gelişinde İztuzu Plajı'nda bir barakada ve teknesinde yaşamaya başladı. Bu dönemde geceleri yumurta bırakmak için kumsala gelen deniz kaplumbağaları caretta carettalarla karşılaştı. Nesli tükenmeye yüz tutmuş bu kaplumbağaları gözlemleyerek bu sahillere ve Akdeniz'e geri dönüşleri hakkında araştırmalar yaptı.

Caretta carettaların yuvalama ve yaşam alanı olan İztuzu Sahili'nde otel yapılmak istendiğini öğrendiğinde bir kampanya başlatarak dünyanın ilgisini bu kumsala çekti ve otel yapma girişiminin durdurulmasını sağladı. Bu mücadelenin ve kazanılan başarının öyküsünü 2002 yılında Britanya'da yayınladığı "Captain June and the Dalyan Turtles" kitabında anlattı. Kitap aynı yıl "Kaptan June ve Kaplumbağalar" adı altında Türkçeye çevrildi. June Haimoff ayrıca 2003 yılında geliri caretta carettaların korunması amacıyla kullanılmak üzere tek şarkılık CD yaptı.

Haimoff 2009 yılında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı oldu. Dalyan halkının "Kaptan June" olarak hitap ettiği Haimoff, kurduğu Kaptan June Deniz Kaplumbağalarını Koruma Vakfı ile halen Köyceğiz Gölü, Dalyan ve çevresinin doğa bekçiliğini sürdürmekte.

Deniz kaplumbağalarının annesi için şükran geçişi
Deniz kaplumbağalarının annesi için şükran geçişi
Deniz kaplumbağalarının annesi için şükran geçişi
Deniz kaplumbağalarının annesi için şükran geçişi

Köyceğiz, Türkiye, Turizm, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Deniz kaplumbağalarının 'annesi' için şükran geçişi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Deniz kaplumbağalarının "annesi" için şükran geçişi - Son Dakika
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