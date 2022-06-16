Amazon ormanlarında kayıp olarak aranıyordu! Ünlü gazeteci korkunç bir cinayetin kurbanı olmuş - Son Dakika
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Amazon ormanlarında kayıp olarak aranıyordu! Ünlü gazeteci korkunç bir cinayetin kurbanı olmuş

16.06.2022 10:21

Araştırma için Amazon ormanlarına giden İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilyalı uzman Bruna Pereira'dan 5 Haziran'dan beri haber alınamıyordu. Arama çalışmaları devam ederken olayla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, ikiliyi öldürüp gömdüğünü itiraf etti.

Brezilya'da federal polis, 5 Haziran'dan bu yana kendisinden haber alınamayan İngiliz gazeteci Dom Philips ve ona rehberlik eden yerli halkları uzmanı Bruno Pereira'nın Amazonlar'da öldürüldüğünü duyurdu.

ÖLDÜRÜP GÖMDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Amazon ormanlarındaki yerli halklarla ilgili bir kitap yazmak için bölgede olan İngiliz gazeteci Dom Phillips ve Brezilyalı uzman Bruna Pereira'nın Amazon ormanlarında yaptıkları araştırma sırasında kaybolmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan bir şüpheli, ikiliyi öldürüp gömdüğünü itiraf etti. Olayla ilgili olarak iki erkek kardeş gözaltına alınmıştı.

SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Dedektif Eduardo Fontes, Amarildo da Costa de Oliveira adlı şüphelinin işlediği suçu detaylarıyla anlattığını ve polisleri ikiliyi gömdüğü bölgeye götürdüğünü belirtti. Brezilya polisi, Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) ile birlikte cesetlere kimlik tespiti yapacak. Olayla ilgili olarak ek gözaltılar yapılması beklenirken, cinayetin sebebi hâlâ araştırılıyor. Phillips ile Pereira son olarak Amazon Eyaleti'nin uzak bir bölgesi olan Javari'de görülmüştü. İkili 5 Haziran'da, kaçak balıkçılık ve madencilik gibi suçların işlendiği bu bölgede ortadan kayboldu.

YENİ KİTABI ÜZERİNE ÇALIŞIYORDU

Reuters cinayeti işlediğini itiraf eden şüphelinin, yerli halkın yaşadığı bölgede yasa dışı balıkçılıkla mücadele eden Pereira ile daha önceden çatışma yaşamış bir balıkçı olduğu bilgisini verdi. 57 yaşındaki Phillips, 10 yılı aşkın bir zamandır Brezilya'da yaşıyor ve özellikle Amazon yağmur ormanlarıyla ilgili haberleri ve araştırmalarıyla tanınıyordu. İngiliz Guardian ve Amerikan Washington Post gazeteleri için yazan Phillips, Amazonlarla ilgili yeni kitabı üzerine çalışıyordu.

İngiliz gazeteciye araştırmasında eşlik eden 41 yaşındaki Bruno Pereira ise yağmur ormanlarında yaşayan ve dış dünyayla ilişkisi çok az olan yerli kabile halkları konusunda uzmandı.


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Amazon'da kaybolan İngiliz gazetecinin cesedine ulaşıldı Amazon'da kaybolan İngiliz gazetecinin cesedine ulaşıldı
Kaynak: BBC

Araştırma, Brezilya, Amazon, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amazon ormanlarında kayıp olarak aranıyordu! Ünlü gazeteci korkunç bir cinayetin kurbanı olmuş - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Amazon ormanlarında kayıp olarak aranıyordu! Ünlü gazeteci korkunç bir cinayetin kurbanı olmuş - Son Dakika
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