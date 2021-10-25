Üye Girişi
İklim krizi: Atmosferdeki sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeye ulaştı - Son Dakika
BBC

İklim krizi: Atmosferdeki sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeye ulaştı

25.10.2021 14:54
İklim krizi: Atmosferdeki sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeye ulaştı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), koronavirüs pandemisine karşın 2020'de atmosferi ısıtan gaz salımının rekor seviyelere ulaştığını açıkladı.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), koronavirüs pandemisine karşın 2020'de atmosferi ısıtan gaz salımının rekor seviyelere ulaştığını açıkladı.

Karbondioksit, metan ve azot oksit miktarları, son 10 yıldaki yıllık ortalamadan daha fazla arttı.

WMO, bu seviyelerin sıcaklıkları Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen amaçların ötesine çıkartacağını söylüyor ve bu durumda daha da ısınan dünyada doğal kaynaklardan gelen karbon salımını artıracağından kaygı duyuluyor.

Koronavirüs salgını döneminde alınan kısıtlama önlemleriyle, CO2 emisyonları dünya genelinde yüzde 5,6 oranında azaldı. Peki, bu azalma atmosferdeki sera gazı birikimlerine neden yansımadı?

Bunda birkaç faktör rol oynadı.

İnsan faaliyetlerinin yol açtığı emisyonların yaklaşık yarısı ağaçlar, toprak ve okyanuslar tarafından alınıyor. Ancak bunların sera gazlarını özümseme kabiliyeti büyük ölçüde sıcaklıklara, yağmura ve diğer unsurlara bağlı.

Bir diğer sorun da, son 10 yılda karbondioksit salımının sürekli artması.

Yani geçen yıl karbon salımı azalmış olsa da, atmosferdeki karbon seviyesinde artış 2011-2020 arasındaki ortalama düzeyden daha fazlaydı.

WMO'nun yıllık Sera gazı Bülteni'ne göre atmosferdeki karbondioksit seviyesi milyonda 2020'de 413,2 partiküle ulaştı ve sanayi devrimi öncesi düzeyin yüzde 149 fazlası oldu.

Bu, dünyadaki sıcaklık artışlarını kontrol altına almak açısından kötü bir haber.

WMO Genel Sekreteri Prof. Petteri Taalas, "Sera gazı konsantrasyonları mevcut hızla artmaya devam ederse, bu yüzyılın sonunda Paris Anlaşması'nın hedefleri olan, sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,5 ila 2 derecelik sıcaklık artışının çok daha fazlasını göreceğiz. Hedefin çok uzağındayız" dedi.

Taalas ayrıca, "Bu, bir kimya formülünden ya da bir grafikteki rakamlardan çok daha fazlası. Günlük yaşamımıza, refahımıza, gezegenimizin, çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğine büyük olumsuz etkileri olacak" diye de ekledi.

WMO uzmanları, dünyanın son olarak 3 ila 5 milyon önce bu ölçülerle kıyaslanabilir düzeyde sera gazı birikimi gördüğünü ve dönem sıcaklıkların günümüze göre 2 ila 3 derece daha fazla, deniz seviyesinin de 10 ila 20 metre daha yüksek olduğunu söylüyor.

Araştırmacıların büyük kaygılarından biri de, sıcaklıkların artmasının doğal kaynaklardan gelen sera gazı seviyesini artırması.

Uzmanlar, bunun metan gazında şimdiden yaşandığından endişeli.

Karbondioksite göre daha kısa ömürlü olsa da, metan gazı daha güçlü bir ısıtıcı kimyasal madde.

Atmosferdeki metan gazının yüzde 60 kadarı, tarım, fosil yakıtlar, çöplükler ve atık yakma tesisleri gibi insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Kalan yüzde 40'lık kısımsa, bataklıklar gibi doğal alanlardaki mikropların faaliyetlerinden geliyor.

Geçen yılki, metan gazı yükselişi 2007'de yeniden başlayan çoğalmadaki en büyük artıştı.

Büyük çoğunluğu ise doğal kaynaklardandı.

WMO'dan Dr. Oksana Tarasova, "Bataklıklardaki yağış oranlarını artırırsanız ve sıcaklığı artırırsanız bu metan üreten bakteriler daha fazla metan üretir" dedi.

Tarasova BBC'ye yaptığı açıklamada, "Yani bu gelecekte artacak, çünkü sıcaklıklar yükselecek. Bu büyük bir endişe" diye konuştu.

Bilim insanları bu kısırdöngüleri geribesleme döngüsü diye tanımlıyor. Bu durum, Amazonlar'da da gözlemleniyor. Araştırmacılar geçtiğimiz aylarda, yağmur ormanlarının özümsediğinden daha çok karbondioksit erittiğini söylemişti.

Dr. Tarasova, "Sıcaklık artıp, yağış azaldıkça ağaçlar daha çok baskı altına girecek. Çürüyüp gitme oranları artan ağaçlar, karbondioksit depolayamayacak. Yani kendi emisyonlarımıza ek olarak, ormanlarımızdan emisyon gelecek" dedi.

WMO, azot oksitteki artıştan da kaygılı aynı zamanda. Bu gaz nitrojen gübre kullanımının yanı sıra, doğal kaynaklardan da geliyor.

Azot oksit emisyonu da son 10 yılda ortalamamın üzerinde arttı.

Dünya liderlerinin Glasgow'daki COP26 İklim Zirvesi'nde buluşmasından önce, atmosferdeki seragazı birikimi miktarlarına dair haberler kaygı verici.

Londra Üniversitesi'ndeki Royal Holloway Koleji'nden Prof. Euan Nisbet, "Seragazı ölçümleri çarpışmadan önce kayan araba gibi. Felaket giderek daha da yakınlaşıyor ama durduramıyorsunuz" diyor ve ekliyor:

"İlerideki çarpışmayı net bir şekilde görebiliyorsunuz ama tek yapabildiğiniz bağırmak"

İklim krizi: Atmosferdeki sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeye ulaştı
İklim krizi: Atmosferdeki sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeye ulaştı
İklim krizi: Atmosferdeki sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeye ulaştı
İklim krizi: Atmosferdeki sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeye ulaştı

Koronavirüs, Meteoroloji, Karbon, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya İklim krizi: Atmosferdeki sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeye ulaştı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkisi hakkında konuştu: Deneme aşamasındayız 14:54 Bir ay önce boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkisi hakkında konuştu: Deneme aşamasındayız Tarihi Liverpool hezimeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım 14:43 Tarihi Liverpool hezimeti sonrası Cristiano Ronaldo'dan ilk paylaşım Korona Delta Plus'un en net hali görüntülendi! İşte milyonları hasta eden sinsi virüs 14:37 Korona Delta Plus'un en net hali görüntülendi! İşte milyonları hasta eden sinsi virüs
Belediye Başkanı 14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil 14:28 Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti 14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti
Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi 13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak 13:21 AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak

Son Dakika Haberleri
14:50 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:35 NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar
14:33 Belediye Başkanı "Günaydın hayat" notuyla köpeğin sevimli hallerini paylaştı
14:30 Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı
14:18 Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere
14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti
14:13 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum
14:02 Ebrar Karakurt, Milano'da Türk misafirleriyle çılgınlar gibi eğlendi
13:40 Son Dakika! Sudan genelinde olağanüstü hal ilan edildi
13:27 Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı         
15:03
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri         
14:50
Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız Derya Yanık açıkladı: 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız         
14:38
NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar NASA Başkanı uzaylılarla ilgili bilgiyi ağzından kaçırdı: Askeri radara takılmışlar         
14:35
Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı Tırmanma yarışını Ak Parti Aydın Milletvekili kazanınca ortalık karıştı         
14:31
Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere Yenilgi sonrası Göztepe'nin sabrı taştı! Aykut Kocaman bombası patlamak üzere         
14:18
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim Cinayet şüphelisi olarak tutuklanan 15 yaşındaki genç: 700 TL karşılığında üstlendim         
12:44
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor Kabine öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geliyor         
12:31
Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu Camide protokol yolu mu oluşturuldu? Kuran kursu öğrencileri için düzenlenen törendeki görüntüler gündem oldu         
11:55
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 15:06:19. #1.13#
SON DAKİKA: İklim krizi: Atmosferdeki sera gazı birikimi pandemiye rağmen 2020'de rekor düzeye ulaştı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement