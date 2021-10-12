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Dünyaca Ünlü Sanatçı Sağbil'in heykelleri Kuşadası'nda sergileniyor - Son Dakika

Dünyaca Ünlü Sanatçı Sağbil'in heykelleri Kuşadası'nda sergileniyor

12.10.2021 13:04

Dünyaca Ünlü Sanatçı Sağbil'in heykelleri Kuşadası'nda sergileniyor Ada Modern Sanat Galerisi, Paris'te heykelleri sergilenen ilk Türk heykeltıraş olma unvanına sahip Cem Sağbil'in 'Doğa Ana' isimli solo heykel sergisine ev sahipliği yapmaya başladı.

Dünyaca Ünlü Sanatçı Sağbil'in heykelleri Kuşadası'nda sergileniyor

AYDIN - Ada Modern Sanat Galerisi, Paris'te heykelleri sergilenen ilk Türk heykeltıraş olma unvanına sahip Cem Sağbil'in 'Doğa Ana' isimli solo heykel sergisine ev sahipliği yapmaya başladı. Sanatçının kadın figürlerinden oluşan ve Ege mitolojisinden beslenerek yaptığı bronz döküm heykeller sergiyi ziyaret eden sanatseverlerin beğenisini kazandı.

Dünyanın önde gelen Türk heykeltıraşlarından Cem Sağbil, 'Doğa Ana' ismini verdiği heykel sergisini Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı iş birliğinde kurulan Ada Modern Sanat Galerisi'nde açtı. Serginin açılışı için Ada Modern Sanat Galerisi'nde bir kokteyl düzenlendi. Kokteyle çok sayıda davetliyle birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, KUSAV Başkanı Levent Köylü ve Aydın Adanan Menderes Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Aziz Bostan katıldı.

Kadın figürlerinden oluşan ve Ege mitolojisinden beslenen figüratif bronz döküm heykeller ile metal kesim resimlerin yer aldığı sergi, Kuşadalı sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İlk kez Kuşadası'nda sanatseverler ile buluşan Doğa Ana isimli sergi sanatçının dişi, doğa, kuvvet ve direnç gibi kavramlar üzerine yoğunlaşan eserlerini bir araya getiriyor. Cem Sağbil daha önce de Kuşadası için Balıklı Adam heykeli ile balık kasaları ve kedilerin tasvir edildiği bir çalışma hazırlamıştı. Kuşadası'nın ilk bronz heykelleri olma özelliği taşıyan eserler, Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Balıkçılar Meydanı'na yerleştirilmişti. Küratörlüğünü Çağla Bölek'in yaptığı Doğa Ananın dirayetli ve ihtişamlı yolculuğuna Cem Sağbil'in gözünden tanıklık etmek isteyenler 13 Kasım tarihine kadar Ada Modern Sanat Galerisi'ni ziyaret edebilir.

Serginin açılış konuşmasını yapan KUSAV Başkanı Levent Köylü, "Ada Modern Sanat Galerisi olarak ikinci sergimizi açtık. Daha önce Kuşadası'nda bu büyüklükte bir heykel sergisi olmamıştı. Değerli sanatçımız Cem Sağbil ve değerli eserlerine ev sahipliği yaptığımız için çok mutluyuz. Kuşadası Türkiye'de kültür ve sanat başkenti olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Bir sanatçının ruhunu anlamak çok önemli. Burada Cem Sağbil'den eserlerinin hikayesini bizzat dinledim ve çok etkilendim. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i de tebrik ediyorum. Kültür ve sanat alanında hayata geçirdiği projelerle Kuşadası'nı yeniden eski günlerine kavuşturuyor" diye konuştu.

Ada Modern Sanat Galerisi'nin ulusal çapta bir öneme sahip olmasını istediklerini ifade eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası, Türkiye turizminde amiral gemisi ise kültür ve sanat alanında da olmalı. Amacımız Kuşadası'nda turizm, kültür ve sanat faaliyetlerini doğru bir şekilde harmanlamak. Kuşadası'nda her zaman güçlü ve özgün projeleri gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Cem Sağbil bizim için çok özel bir sanatçı. Çünkü Paris'te heykelleri sergilenen ilk Türk heykeltıraş. İlerleyen zamanlarda kendisiyle başka projeleri de gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kuşadası'nın tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu kaydeden sanatçı Cem Sağbil, "İnsanlar, modern çağdan beri doğayı tahrip etse de doğa ana bizlere çiçekler vermeye devam ediyor. Doğa Ana, savaşçı amazonlar ve adeta toprak ile bütünleşmiş tanrıçalarla bize sesleniyor. Sergimi ilk kez Kuşadası'nda açtım. Bu anlamda benim için de bugün çok özel. Kuşadası'nda Belediye Başkanı Ömer Günel'in göreve gelmesinin ardından çok güzel bir rüzgar esiyor. Kuşadası; gastronomisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle Türkiye'de önemli bir yere sahip. Belediye Başkanı Ömer Günel ile KUSAV Başkanı Levent Köylü'ye eserlerimi Kuşadası'nda sergilememe vesile oldukları için çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Cem Sağbil kimdir?

Dünyaca ünlü heykeltraş Cem Sağbil, 1958 yılında Zonguldak'ta doğdu. Cem Sağbil, 1979 yılında İstanbul, 1988 yılında ise Stutgart Güzel Sanatlar Akademisi'nden mezun oldu. 1999 yılında İzmir'de Bronzhane isimli bronz döküm atölyesini kuran Sağbil, 2006 ve 2007 yıllarında Türkiye'de yılın sanatçısı ödülünü aldı. 1992-2008 yılları arasında Almanya'da Karsluhe, Stuttgart, Berlin ve Reutlingen'de, Fransa'da Paris'te, Amerika Birleşik Devletleri'nde Boston'da, KKTC'de Lefkoşa'da, Türkiye'de ise İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale ve Muğla'da kişisel sergiler açtı. Cem Sağbil'in İstanbul, Ankara, İzmir ve Çanakkale'de, Almanya'da Stuttgart, Böblingen, Ludwigsburg'da ve Fransa'nın başkenti Paris'teki bir meydanda heykelleri yer alıyor.

Dünyaca Ünlü Sanatçı Sağbil'in heykelleri Kuşadası'nda sergileniyor
Dünyaca Ünlü Sanatçı Sağbil'in heykelleri Kuşadası'nda sergileniyor
Dünyaca Ünlü Sanatçı Sağbil'in heykelleri Kuşadası'nda sergileniyor
Dünyaca Ünlü Sanatçı Sağbil'in heykelleri Kuşadası'nda sergileniyor

Ömer Günel, Kuşadası, Heykel, Paris, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dünyaca Ünlü Sanatçı Sağbil'in heykelleri Kuşadası'nda sergileniyor - Son Dakika


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