Eskişehir Teknik Üniversitesi\'nde Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı söyleşisi düzenlendi

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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) aralarında ev kadını, öğretmen, akademisyen, diş hekimi, mühendis ve sanat yönetmeni gibi mesleklerden mensupları bulunan Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımının kuruluş hikayesinin anlatıldığı "Suda İz Bırakan Kadınlar; Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı" başlıklı söyleşiye ev sahipliği yaptı.

ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Konferans Salonunda 13 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilen söyleşiye ESTÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Türkan Nihan Sabırlı, ESTÜ BİTEK Müdürü Prof. Dr. Ferhan Şengür, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sayın Banu İçmen Erdem, Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımı mensupları, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Takımın Kurucu Başkanı Sayın Özlem Kanat Örneksoy moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide Sayın Asu Altunoğlu toplumsal cinsiyet kodları; Sayın Sema Çeliksoy sporda toplumsal cinsiyet eşitsizliği ve Dragon Kadın Kürek Takımı olarak karşılaşılan güçlükler; Sayın Eser İlhan Amazonlar isminin hikayesi; Sayın Fulya Pinici Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımının amaçları ve hedefleri konusunda birer sunum yaptı. Söyleşiye katılan kürek takımının diğer üyeleri Sayın Suna Akkaya, Sayın Seda Canoğlu, Sayın Feride Betül Hacımsular, Sayın Ayşen Aksu Baykal, Sayın Özge Demirdelen, Sayın Benan Altuntaş, Sayın Şennur Görgülü ise takımla bireysel tanışma süreçlerini anlattı.

'Çok Sayıda Ödül Aldılar'

Söyleşide Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımının 2019 yılında kurulduğu, farklı meslek ve farklı yaş gruplarından yaklaşık 50 üyesinin bulunduğu hatırlatılarak, takımın temel hedefinin erkek egemen bir toplumda kadın olmanın zorluklarına karşı dayanışmak, kadına yönelik toplumsal cinsiyet eşitsizliğiyle mücadele etmek ve toplumda kadının yerini güçlendirmek olduğu vurgulandı. Söyleşide, Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımının katıldığı yarışmalar ve turnuvalara da değinilerek Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımının Eskişehir'de 30 Ağustos 2021 Zafer Kupası Dragon Yarışlarında Centilmenlik Kupası, 2022 Eskişehir Başarı Ödülleri Spor Özel Ödülü, 2022 ve 2023 yıllarında ise İstanbul Dragon Yarışları En İyi Kostüm ödülü kazandığına vurgu yapıldı. Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımının yürüttüğü çalışmalar sonucunda Türkiye Dragon Yarışlarında "Kadın Kategorisi" açılmasını sağladığı hatırlatılarak, Amazonlar Dragon Kadın Kürek Takımının kürek çekme eylemini kullanarak, kadınların toplumsal dönüşümüne katkı sağlamaya, dönüşüm sürecinde kadın liderliğinin önemini vurgulamaya ve topluma ilham vermeye devam etmeyi hedeflediği belirtildi. - ESKİŞEHİR