Dünya Pizza Günü Kutlandı
17.01.2026 11:22
Pizza, UNESCO mirası olarak 17 Ocak'ta kutlanan Dünya Pizza Günü ile global ikona dönüştü.

İtalyanların mazisi antik dönemlere kadar uzanan ve sevilen yemeklerinden biri olan "pizza", bugün sadece doğduğu topraklarda değil dünya genelinde farklı formatlarıyla en çok rağbet gören yiyeceklerin başında geliyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 2017 yılında pizzayı ve Napoli usulü pizza yapım sanatını "UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne almasının ardından İtalyan pizza ustalarının "koruyucu azizi" olarak da bilinen Sant'Antonio Abate'nin günü olan 17 Ocak, "Dünya Pizza Günü" olarak kutlanıyor.

Geçmişi antik dönemlere uzanan ancak bugünkü halini 16. yüzyıldan itibaren kazanmaya başlayan pizzanın dünyaya mal olmasında hamurdan oluşan temel formunun basit ve pek çok farklı lezzeti bir araya getirmeye açık bulunması, doyuruculuğu ve paylaşıma uygunluğu ve de hızlı yerelleşebilme kapasitesi temel rol oynuyor. Bu özellikler, pizzayı dünyada en çok tercih edilen yemeklerden biri haline getirmiş durumda.

AA muhabiri, dünyaya mal olan ve herkes tarafından sevilen pizzayı uzmanlarına ve ilgililerine sordu.

İtalyan Pizzacılar Birliği (API) Başkanı Angelo Iezzi, pizzanın zaman içindeki gelişimine ilişkin, "İtalyan pizzası, başlangıçta az ve ucuz malzemeyle hazırlanan bir halk yemeği olarak doğdu. Zaman içinde pizzacıların eğitimi, yeni hamurlar üzerine yapılan araştırma ve denemelerin bir sonucu olarak küresel bir ikon haline geldi. Elbette yüksek kaliteli ham maddelerin kullanımı da İtalyan pizzasının bugün dünyada 'Made in Italy'nin gözde ürünlerinden biri olmasına katkıda bulundu." görüşünü paylaştı.

"(İtalya'da) Yıllık ortalama pizza tüketimi yaklaşık 4 milyar adet"

Iezzi, pizzayı benzersiz kılanın bir dizi unsurun bir araya gelmesi olduğunu belirterek, "Şüphesiz ki sadelik, kalite ve teknik yani sindirilebilirlik ve el işçiliğine dayalı hazırlık." dedi.

İtalyanların, kendi ana yemeklerinden olan pizzayı bir yılda ne kadar tükettikleri konusunda da Iezzi, "API'nin 2025 tahminlerine göre İtalya'da yaklaşık 46 bin pizzacı bulunuyor, bunların 17 bini paket servis yapan işletmeler. Bu sektörün tahmini değeri 17 milyar avro ve yıllık ortalama pizza tüketimi yaklaşık 4 milyar adet." bilgisini paylaştı.

"Pizza ustalarımıza elleriyle yaptıkları işin gerçekte ne anlama geldiğini öğretiyoruz"

Pizzanın memleketi kabul edilen Napoli'de hizmet veren tarihi pizza restoranı "Da Michele"nin işletmecisi Sergio Condurro, "1933'ten bu yana burada hizmet veriyoruz. Temel özelliklerimiz olan geleneksel pizza, tekerlek büyüklüğünde pizza, 'margherita' ve 'marinara' gibi tipik pizzalarla birlikte tüm hikayemiz buradan doğdu ve sonrasında pizzanın tüm dünyadaki tarihini temsil edecek noktaya kadar ulaştı." diye konuştu.

Condurro, iyi bir pizza için gelenek ve yeniliği harmanladıklarını dile getirerek, "Özel mayalama yöntemimiz ve benzersiz malzemelerimizle geleneğe sadık kaldık ancak moderniteye, yeniliğe de açığız ki bu da özellikle yaratıcılık faktörüdür." dedi.

Pizza ustalarının eğitimine de büyük önem verdiklerini belirten Condurro, "Pizza ustalarımıza elleriyle yaptıkları işin gerçekte ne anlama geldiğini öğretiyoruz. Bütün kimyasal ve fiziksel süreçleri." ifadelerini kullandı.

Condurro, pizza ustalarının havadaki nem oranı ya da yağmur ihtimaline göre pizzayı yaparken ne kadar tuz ya da maya ekleneceğine ilişkin eğitim aldıklarını anlattı.

Napoli usulü pizza nasıl hazırlanıyor?

Tarihi restorandaki pizza ustası Bruno Monti, iyi bir Napoli pizzası için gerekenleri ve süreci şöyle anlattı:

"Hamurun malzemeleri un, maya, su ve tuzdur. Yoğrulur, dinlendirilir ve 24 saat sonra tezgahta tekrar işlenir. Ardından yaklaşık 400 - 450 derece sıcaklıktaki fırında pişirilir. Bu da pizzanın, örneğin biraz daha gevrek olan Roma pizzasına göre daha yumuşak olmasını sağlar. Aynı zamanda bizim karakteristik özelliklerimizden biri olan tekerlek şeklinde oldukça büyük bir şekilde açıyoruz."

Monti, hamuru hazırladıktan sonra "margherita" adıyla bilinen pizzalarını yaparken önce hamuru geniş şekilde açtıklarını, üzerine domates sosu, inek sütünden yapılmış mozzarella peyniri ile koyun sütünden yapılan pecorino peynirinden koyup biraz zeytinyağı ve fesleğenle fırına verdiklerini söyledi.

Monti, "Bu geleneği, bize ustalarımızın öğrettiği şekilde yıllardır hep aynı yöntemlerle sürdürüyoruz." dedi.

Napoli'deki tarihi pizzacıdan pizzasını alan müşterilerden Emily de pizzayı çok sevdiğini belirtti.

Emily, "Bence dünyanın en sevilen yemeklerinden biri ve özellikle Napoli pizzasını çok seviyorum çünkü domateslerin tazeliğini, geleneksel olarak sadece domatesle yapılmasını ve İtalyan bayrağına benzemesini seviyorum. Birçok pizza çeşidi var ama bu benim favorim, Napoli'nin en ünlü pizzalarından birini deneyimlemek harika bir şey." diye konuştu.

Kaynak: AA

