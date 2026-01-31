Dünya Şampiyonu Eray Şamdan Veda Etti - Son Dakika
Spor

Dünya Şampiyonu Eray Şamdan Veda Etti

Dünya Şampiyonu Eray Şamdan Veda Etti
31.01.2026 11:34
Eray Şamdan, kariyerini dünya şampiyonu olarak tamamlayarak Türk sporuna hizmet etmek istiyor.

Tatamiye adını altın harflerle yazdıran ve kariyerini dünya şampiyonu olarak tamamlayan milli karateci Eray Şamdan, "Türk sporuna ve gençliğine hizmet etmeyi sürdürmek" istiyor.

Olimpiyat ikinciliğinin yanı sıra ulusal ve uluslararası organizasyonlarda birçok derecesi bulunan 27 yaşındaki Eray, 2025 Paris Premier Lig, Çin Premier Lig, Dünya Oyunları, Avrupa Şampiyonası, Akdeniz ve İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanmanın yanı sıra "Grand Winner" olarak Premier Lig sezonunu lider tamamladı.

Dünya şampiyonluğuna odaklanan Eray, yoğun geçen hazırlık sürecinin ardından 27-30 Kasım'da Mısır'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda erkekler kumite 60 kiloda finalde Kosovalı rakibi İslam Selmani'yi 4-0 yenerek kürsünün zirvesinde yer aldı.

Kariyerindeki önemli başarılarına dünya şampiyonluğunu da ekleyen Eray, İstanbul'da düzenlenen Premier Lig turnuvasında da seyircinin önünde altın madalya aldı. Finalde Türk sporcu Nuri Kılıç'ı 7-5 yenen Eray, tatamiye eldivenlerini bırakarak 60 kiloda en çok puan toplayan sporcu ünvanıyla kariyerini noktaladı.

"Hayal ettiğimden çok daha güzel bitti"

Eray Şamdan, AA muhabirine, zirvede bırakma düşüncesinin bir yıldır aklında olduğunu, tek eksiği dünya şampiyonluğunu da kazanarak sporculuk kariyerini tamamladığını söyledi.

Duygusal anlar yaşadığını aktaran Eray, "Benim için muhteşem bir gururdu. 2025 yılında çok büyük başarılar elde ettim. Premier Lig dediğimiz, 4 maçtan oluşan ve dünyanın farklı noktalarında yapılan seriyi birinci bitirdim. Dünya Oyunları, İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandım. Gelmiş geçmiş tüm zamanlarda 60 kiloda birinciliğe yükseldim, bu da benim için ayrı bir gurur oldu." diye konuştu.

Dünya şampiyonasından sonra bırakacağını ancak Premier Lig'in İstanbul'a alındığını anlatan Eray, şöyle devam etti:

"Yıllardır İstanbul'da yapılmayan Premier Lig nasibimize ülkemizde oldu. Ben de halkımızın önünde şov yapayım, insanlar beni izlesin istedim. Dostlarımı, akrabalarımı çağırdım. Orada da güzel maçlar çıkararak çok şükür altın madalya kazandık. Yine altın madalyayla veda etmiş oldum. Hayal ettiğimden çok daha güzel bitti. Tribünlerin o anda verdiği reaksiyon, anneme sarılmam, babamı öpmem hepsi çok duygusal anlar yaşattı bana. Çok şükür bugünleri gördük."

"Daha önce yapan yok"

Geriye dönüp baktığında "keşke" demediğini, alabileceği bütün madalyaları altın olarak kazandığını belirten Eray, "Daha önce benim bildiğim karatede bunu yapan yok. Sadece olimpiyat oyunlarında gümüş madalyam var. O da karatede Türkiye'nin en büyük madalyası. Bu şekilde karateye veda etmek beni çok duygulandırdı ve geriye dönüp baktığımda mutluyum da." dedi.

Akademik kariyerine Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisansla devam eden ve Gebze'de bir ortaokulda beden eğitimi öğretmenliğini sürdüren Eray, karatenin içinde olmaya devam edeceğini dile getirdi.

Eray, hayatının geri kalanında Türk sporuna ve gençliğine hizmet etmek istediğine işaret ederek, sözlerini şöyle tammaladı:

"İnşallah sporculukta aldığım başarıların kat ve kat fazlasını gençliğe hizmet ederek, daha da fazla başarılar alarak kazandırmak istiyorum. Bilgi, birikim ve tecrübelerimi genç nesillere aktarıp bayrağımızın her zaman dalgalanmasını istiyorum. Bunun için de her zaman elimi taşın altına koymaya hazırım."

Kaynak: AA

