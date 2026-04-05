Galatasaray galibiyeti sonrası soluğu yaylada alan Fatih Tekke, Ali Yılmaz'la güreşti - Son Dakika
Galatasaray galibiyeti sonrası soluğu yaylada alan Fatih Tekke, Ali Yılmaz'la güreşti

Galatasaray galibiyeti sonrası soluğu yaylada alan Fatih Tekke, Ali Yılmaz\'la güreşti
05.04.2026 18:13
Galatasaray galibiyeti sonrası soluğu yaylada alan Fatih Tekke, Ali Yılmaz\'la güreşti
Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Galatasaray'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin tadını yaylada çıkarttı. Fatih Tekke, 'Tabutçu Ali' lakabı ile tanınan eski futbolcu Ali Yılmaz ile karda güreşti.

Süper Lig'de Galatasaray’ı 2-1 mağlup ederek büyük bir moral depolayan Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke, maçın stresini yaylada karın tadını çıkararak attı. Doğup büyüdüğü topraklara olan bağlılığıyla bilinen genç hoca, soluğu bembeyaz karlar altındaki yaylada aldı.

''TABUTÇU ALİ'' İLE GÜREŞ TUTTU

Keyifli anların yaşandığı yayla ziyaretine, Trabzon futbolunun renkli simalarından biri olan ve "Tabutçu Ali" lakabıyla tanınan eski futbolcu Ali Yılmaz da eşlik etti. İkilinin karlar üzerindeki samimi şakalaşmaları kısa sürede yerini geleneksel bir kar güreşine bıraktı.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Karların içinde dakikalarca güreşen Tekke ve Yılmaz’ın o anları, çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Galatasaray galibiyetinin verdiği moralle oldukça neşeli olduğu gözlenen Fatih Tekke’nin bu görüntüleri, taraftarlar arasında da büyük beğeni topladı.

Son Dakika Spor Galatasaray galibiyeti sonrası soluğu yaylada alan Fatih Tekke, Ali Yılmaz'la güreşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • bygh72qmhm bygh72qmhm:
    Galatasarayı yenen Şampiyonlar ligini kazanmış kadar mutlu oluyor. Ne kadar yükseltmişiz Galatasarayın çıtasını. Bunları gördükçe Galatasarayla ne kadar gurur duysak haklıyız. Sizlerde tek hedef Cimbomu yenmek, bizde hedef çok. Dünyanın en iyi 16 külübü ve en iyi seyirci ve stadı… Nice dünya yıldızları ama öyle adı kalmış kof değil. Seneye daha büyük başarılarda biz gurur duyarken sizlerde özene özene izlersiniz. Sen dünya takımısın Galatasaray….?? 34 34 Yanıtla
    Kadir Ari Kadir Ari:
    sütünü iç ve bu akşam erken uyu kuzum. 27 12
    Adam Adam:
    Şinanay da yavrum şina Şinanay... 16 8
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    Kocaeli aynı konu aynı TS ayni ÇOK BÜYÜKSÜN GALATASARAY .. 12 19 Yanıtla
  • EK6985EK EK6985EK:
    Fenev de böyle seviniyor Dünya takımı GALATASARAY ı yenelimde şampiyon olmayalım ?????????? 14 13 Yanıtla
  • recep özoğul recep özoğul:
    ben de GS liyim ama bu videonun maçla ne ilgisi var. İki eski arkadaş güreşip eğleniyor. Herşeyi futbola bağlamayın 1 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Galatasaray galibiyeti sonrası soluğu yaylada alan Fatih Tekke, Ali Yılmaz'la güreşti - Son Dakika
