Trabzonspor taraftarının küfürlü şarkılardan şikayet eden Metin Öztürk\'e verdiği yanıt bomba

Trendyol Süper Lig’deki kritik Trabzonspor- Galatasaray mücadelesinin ardından saha içi ve dışında olaylar gündemdeki yerini koruyor.

''GELDİĞİMİZDEN BERİ KÜFÜRLÜ ŞARKI ÇALINIYOR''

Maç bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, stadyum atmosferinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Öztürk, Trabzonspor camiasını hedef alarak, "Geldiğimizden beri burada küfürlü şarkılar çalınıyor. Bu durumu anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN BEKLENMEDİK YANIT: ''SİZİN TRİBÜNDE İLAHİ Mİ OKUYORLAR?''

Öztürk’ün açıklamaları sırasında o bölgede bulunan bir Trabzonspor taraftarının Metin Öztürk'e cevap verdiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yöneticiye seslenen taraftar, "Sizin tribünlerde ilahi mi okuyorlar?" diyerek sarı-kırmızılı camiaya göndermede bulundu. Taraftarın beklenmedik çıkışı sonrası Metin Öztürk'ün bu sözlere herhangi bir karşılık vermeden olay yerinden uzaklaştığı görüldü.