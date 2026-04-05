Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trabzonspor taraftarının küfürlü şarkılardan şikayet eden Metin Öztürk'e verdiği yanıt bomba

Haberin Videosunu İzleyin
05.04.2026 18:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haber Videosu

Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçı sonunda açıklamalarda bulunarak "Geldiğimizden beri küfürlü şarkı çalınıyor'' demişti. O bölgede bulunan bir Trabzonspor taraftarının Metin Öztürk'e yanıt vererek, Sizin tribünlerde ilahi mi okuyorlar?" dediği ortaya çıktı. Öztürk, taraftara cevap vermeden olay yerinden uzaklaştı.

Trendyol Süper Lig’deki kritik Trabzonspor- Galatasaray mücadelesinin ardından saha içi ve dışında olaylar gündemdeki yerini koruyor. 

''GELDİĞİMİZDEN BERİ KÜFÜRLÜ ŞARKI ÇALINIYOR''

Maç bitiminde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Metin Öztürk, stadyum atmosferinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Öztürk, Trabzonspor camiasını hedef alarak, "Geldiğimizden beri burada küfürlü şarkılar çalınıyor. Bu durumu anlamak mümkün değil." ifadelerini kullandı.

TARAFTARDAN BEKLENMEDİK YANIT: ''SİZİN TRİBÜNDE İLAHİ Mİ OKUYORLAR?''

Öztürk’ün açıklamaları sırasında o bölgede bulunan bir Trabzonspor taraftarının Metin Öztürk'e cevap verdiği ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yöneticiye seslenen taraftar, "Sizin tribünlerde ilahi mi okuyorlar?" diyerek sarı-kırmızılı camiaya göndermede bulundu. Taraftarın beklenmedik çıkışı sonrası Metin Öztürk'ün bu sözlere herhangi bir karşılık vermeden olay yerinden uzaklaştığı görüldü. 

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    TS hi sevmem. ama adam cuk diye koymuş lafi 56 19 Yanıtla
    3475082Ak 3475082Ak:
    sevmiyorsun ama cevap yazıyorsun.. boş teneke 13 6
  • Hakan Duztas Hakan Duztas:
    Trabzonspor lu . sıgıra biri sorsun Galatasaray ne zaman Trabzonspor a küfür lü şarkı söylemiş .. 30 20 Yanıtla
    Coşkun Aksu Coşkun Aksu:
    senden ala sıgırmı var yenseydınız kardeşdik yenılınce neoldu 19 14
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 08:27:34. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.