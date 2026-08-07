Dünyaca ünlü hava yolu şirketi satılıyor! 5,7 milyar sterlinlik teklif kabul edildi - Son Dakika
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Dünyaca ünlü hava yolu şirketi satılıyor! 5,7 milyar sterlinlik teklif kabul edildi

Dünyaca ünlü hava yolu şirketi satılıyor! 5,7 milyar sterlinlik teklif kabul edildi
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ABD’li özel sermaye şirketi Apollo, düşük maliyetli hava yolu şirketi easyJet için 5,7 milyar sterlinlik satın alma teklifinde bulundu. Yönetim kurulunun hisse başına 7,15 sterlinlik nakit teklifi kabul etmesiyle satışta nihai süreç başlarken, 38 ülkede 164 havalimanında faaliyet gösteren hava yolu şirketinin devri yetkili kurumların onaylarının ardından tamamlanacak.

ABD'li yatırım şirketi Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik satın alma teklifini kabul etmeye hazırlanan easyJet, Apollo'nun 5,7 milyar sterlinlik yeni teklifi sonrası rotasını değiştirdi. Yönetim kurulu, tamamı nakit olarak sunulan teklifi kabul ederken şirketin satışı için nihai süreç başladı.

5,7 MİLYAR STERLİNLİK TEKLİFE ONAY

Hava yolu şirketinin satış sürecinde ABD'li özel sermaye şirketi Apollo'nun hamlesi dengeleri değiştirdi.

Yönetim, Castlelake'in 5,5 milyar sterlinlik teklifini kabul etmeye hazırlanırken Apollo 5,7 milyar sterlinlik yeni bir teklifle devreye girdi. Bunun üzerine Castlelake ile yürütülen görüşmeler durduruldu.

HİSSE BAŞINA 7,15 STERLİN

Yönetim kurulu, Apollo'nun tamamı nakit olarak sunduğu satın alma teklifini kabul etti. Anlaşmaya göre hissedarlar, sahip oldukları her bir hisse karşılığında 7,15 sterlin alacak.

Böylece merkezi Londra'daki Luton Havalimanı'nda bulunan düşük maliyetli hava yolu şirketinin tamamının satışı için nihai süreç başladı.

38 ÜLKEDE FAALİYET GÖSTERİYOR

Geniş bir uçuş ağına sahip olan şirket, 38 ülkede 164 havalimanında faaliyet gösteriyor.

5,7 milyar sterlinlik devir işlemi, yetkili kurumların gerekli onayları vermesinin ardından tamamlanacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Havacılık, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Uçak Dünyaca ünlü hava yolu şirketi satılıyor! 5,7 milyar sterlinlik teklif kabul edildi - Son Dakika

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