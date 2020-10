Dünyaca ünlü mimarlar üniversitelilerle buluşuyor - Son Dakika

Dünyaca ünlü mimarlar Eric Owen Moss, Hashim Sarkis ve Ian Ritchie, İstanbul Kültür Üniversitesi öğrencileriyle buluşacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Bölümü, dünyaca ünlü mimarları öğrencileriyle buluşturuyor. ABD'li mimar ve akademisyen Eric Owen Moss, MIT Mimarlık ve Planlama Okulu Dekanı ve 2020 Venedik Bienali Küratörü Hashim Sarkis ile İngiliz mimar ve akademisyen Ian Ritchie'nin gençlerle buluşacağı etkinlikler online olarak gerçekleşecek.

Güz dönemi boyunca sürecek webinar serisinde ilk olarak 27 Ekim Salı günü, saat 20.00'de, mimar ve akademisyen Eric Owen Moss, "The Day the Sun Stood Still" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. 18 Kasım Çarşamba günü, saat 20.00'de düzenlenecek ikinci etkinlikte, MIT Mimarlık ve Planlama Okulu Dekanı Hashim Sarkis deneyimlerini öğrencilerle paylaşacak. Serinin son etkinliğinde ise mimar ve akademisyen Ian Ritchie, 9 Aralık Çarşamba günü, saat 20.00'de"Light is the Opium of the Architect and Shadow Its Form" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek.

Üniversite dışından da katılımın sağlanabileceği etkinliklere katılmak isteyenler, İKÜ'nün web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşabilecek.

ERİC OWEN MOSS KİMDİR?

Lisans eğitimini Los Angeles'ta bulunan Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamlayan ABD'li mimar ve akademisyen Eric Owen Moss, daha sonra Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi Çevre Tasarımı Okulu ve Harvard Üniversitesi Lisansüstü Tasarım Okulu'nda mimarlık üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. 1973 yılında kurduğu EricOwen Moss Architects adlı firmayla ABD ve dünyanın çeşitli noktalarında birçok proje gerçekleştiren Moss, bu projelerle Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'nden Mimarlık Akademi Ödülü (1999), Amerikan Mimarlar Enstitüsü'nden (AIA) LA Altın Madalya (2001), Guadalajara'daArpafil Ödülü (2019), Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından "Bağlantı Noktaları Yeni Şehir" Ödülü (2020), AIA Yirmi Beş Yıl Ödülü (2020) gibi yerel, ulusal ve uluslararası alanda pek çok tasarım ödülü kazandı. Harvard, Yale, Columbia, Viyana Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi, Kopenhag Kraliyet Akademisi gibi pek çok önemli üniversitede akademisyenlik yapan Moss, 2013 yılında Design FuturesCouncil tarafından "En Beğenilen Eğitimci Ödülü"ne, 2016'da ise Amerikan Mimarlar Enstitüsü (AIA) tarafından "Yılın Eğitimcisi Ödülü"ne layık görüldü.

HASHİM SARKİS KİMDİR?

Lisans eğitimini Rhode Island Tasarım Okulu Mimarlık Bölümü ve Güzel Sanatlar Bölümü'nde tamamlayan mimar ve akademisyen HashimSarkis, yüksek lisans ve doktora derecesini ise Harvard Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden aldı. 1998 yılında, HashimSarkisStüdyo'yu kuran Sarkis, Boston ve Beyrut ofislerinde uygun fiyatlı konutlar, evler, parklar, kurumsal binalar, kentsel tasarımlar ve şehir planlamalarını içeren mimari ve kentsel projeler üretti. Byblos Belediye Binası ve Courtower Evleri'nin de içinde bulunduğu projelerle birçok ödül alan HashimSarkis Stüdyo'nun çalışmaları, New York'taki Modern Sanat Müzesi ile Venedik, Rotterdam, Shenzhen/ Hong Kong ve Valparaiso bienalleri de dahil olmak üzere dünyanın pek çok noktasında sergilendi. Daha önce Harvard Üniversitesi, Rhode Island Tasarım Okulu, Yale Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde dersler veren HashimSarkis 2015 yılından bu yana ise Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) akademisyen ve Dekan olarak görev yapıyor. Modern mimarlık tarihi ve teorisi üzerine çeşitli kitap ve makaleleri bulunan Sarkis son olarak koronavirüs nedeniyle 2021 yılının Mayıs ayına ertelenen 2020 Venedik Bienali'nde 17. Uluslararası Mimarlık Sergisi'nin küratörlüğünü üstlendi.

IAN RİTCHİE KİMDİR?

Lisans eğitimini Liverpool John Moores Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde tamamlayan İngiliz mimar ve akademisyen IanRitchie, eğitimini Oita-Osaka, Japonya'da şehircilik üzerine sürdürdü ve ardından PCL'den (şimdiki adı Westminster Üniversitesi) mezun oldu. 1981 yılında IanRitchieArchitects'i kuran Ritchie, Birleşik Krallık ve Avrupa'daki projeleriyle ulusal ve uluslararası alanda 100'den fazla ödül aldı. RIBA Stirling Ödülü, RIAS Doolan Ödülü, Berlin Sanat Ödülü, Çek Mimarlık Büyük Ödülü ve Fransız hükümetinin "NouveauxJeunes Albümleri" dahil birçok uluslararası jüriye başkanlık yapan Ritchie, Paris merkezli bir tasarım mühendisliği uygulaması olan Rice Francis Ritchie'nin de kurucu direktörü. Daha önce Moscow School of Architecture, Leeds Üniversitesi, Royal Academy of Arts'da görev yapan IanRitchie, şu anda Liverpool Üniversitesinde Onursal Konuk Profesör olarak ders veriyor.