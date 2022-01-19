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Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı - Son Dakika

Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı

19.01.2022 09:47
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı

İtalya'nın başkenti Roma'da 16. yüzyılda inşa edilen ve 471 milyon euro değer biçilerek açık arttırmaya çıkarılan "Villa Aurora" satılamadı.

İtalya'nın başkenti Roma'da 16. yüzyılda inşa edilen ve 471 milyon euro değer biçilerek açık arttırmaya çıkarılan "Villa Aurora" satılamadı. Villa, Nisan ayında fiyatı yüzde 20 düşürülerek tekrar açık artırmaya sunulacak.

İtalya'nın başkenti Roma'da 16.yüzyılda inşa edilen ve İtalyan bir aileye ait olan Villa Auora, ülkede "asrın müzayedesi" olarak adlandırılan açık artırmayla satışa çıkarıldı. Online olarak gerçekleştirilen açık artırmada Villa Auora'nın minimum açılış fiyatı 353 milyon euro olarak belirlendi. Ancak 471 milyon euro değer biçilerek 353 milyon euro fiyatla başlatılan açık arttırmaya bugüne kadar teklif verilmediği duyuruldu. Villanın 7 Nisan'da açılış fiyatının yüzde 20 düşürülerek 282 milyon 600 bin euroya satışa sunulacağı belirtildi.

Villa Aurora'nın satışı tamamlanırsa dünyanın en pahalı evlerinden biri olacağı belirtilirken, villanın bu kadar değerli olması, İtalyan ressam Caravaggio'nun 1597 tarihli freskini barındırmasından kaynaklanıyor. Ayrıca İtalyan basınında villanın talipleri arasında Bill Gates ve Brunei Sultanı'nın da yer aldığı ifade ediliyor. Ülkede, İtalyan tarihi ve kültürünün önemli bir mirasının yabancılara satılması ihtimali de tepki çekti. Villanın satışına karşı çıkan bazı İtalyanlar, sosyal medya platformları üzerinden "S.O.S. Kültür Satışta" başlıklı bir imza kampanyası başlattı. Satışa karşı çıkanlar, villayı Kültürel Kültür Bakanlığının almasını istiyor. Ancak Bakanlığın villayı satın alması için yıllık bütçesinin yaklaşık dörtte birini bu satışa ayırması gerekiyor.

(Burak Ortahamamcılar/ İHA)

Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı
Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı

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İtalyan, Aurora, İtalya, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en pahalı evine talip çıkmadı - Son Dakika


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