WhatsApp'a yeni özellik! Not defteri olarak kullanılabilecek

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2 milyar aktif kullanıcıyla dünyanın en büyük mesajlaşma ağına sahip olan WhatsApp'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı açıklandı.

NOT DEFTERİ OLARAK KULLANIM EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Milyonlarca kullanıcının not defteri olarak WhatsApp'ı tercih etmesi üzerine uygulama, 'kendine not' konusunda bir özellik geliştirmeye karar verdi.

"BANA" SEÇENEĞİNE MESAJ ATILABİLECEK

Yeni geliştirmeyle, WhatsApp kişilerin kendilerine mesaj atmasına izin verecek. Normal bir kullanıcıya mesaj gönderir gibi "Bana" seçeneği ortaya çıkacak ve kullanıcılar bu sohbette kendine mesaj gönderebilecek. Özelliğin ne zaman uygulamada olacağı bilinmiyor.