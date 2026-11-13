Duran Duran'ın davulcusu Roger Taylor, kulak çınlaması nedeniyle gruptan ayrıldı - Son Dakika
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BBC

Duran Duran'ın davulcusu Roger Taylor, kulak çınlaması nedeniyle gruptan ayrıldı

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Duran Duran\'ın davulcusu Roger Taylor, kulak çınlaması nedeniyle gruptan ayrıldı
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Duran Duran'ın 1978'den bu yana davulcusu olan 66 yaşındaki Roger Taylor, giderek kötüleşen tinnitus rahatsızlığı nedeniyle doktorlarının tavsiyesiyle gruptan ayrılma kararı aldı.

İngiliz pop grubu Duran Duran'ın davulcusu Roger Taylor, giderek ağırlaşan kulak çınlaması (tinnitus) nedeniyle gruptan ayrıldığını açıkladı. BBC'nin haberine göre 66 yaşındaki müzisyen, durumunun son dönemde sürekli kötüleştiğini ve artık bedenini ve doktorlarını dinlemek zorunda olduğunu söyledi.

Taylor, 1978'de Birmingham'da kurulan grubun ilk gününden beri davulcusuydu. 1985'te gruptan ayrılan müzisyen, 2001'de yeniden gruba dönmüştü.

Ayrılık kararını hayatındaki en zor kararlardan biri olarak niteleyen Taylor, "Bu grupta davul çalmak hayatımın neşesi oldu. Hayranlara yıllardır gösterdikleri sevgi için hiçbir zaman yeterince teşekkür edemeyeceğim. Ama gerçek şu ki kulak çınlamam giderek kötüleşiyor" dedi.

Taylor, gruptan "zirvede" ayrıldığını da vurguladı. Grubun kısa süre önce başarılı bir İngiltere ve Avrupa turnesini tamamladığını, Londra'daki Hyde Park'ta ikinci kez ana sahneye çıktığını, Rock & Roll Şöhretler Müzesi'ne alındığını ve Nile Rodgers ile yeniden stüdyoya girdiğini hatırlattı.

Grubun diğer üyeleri Simon Le Bon, Nick Rhodes ve John Taylor ise kararın dikkatli bir değerlendirme ve tıbbi tavsiye sonrasında alındığını, Taylor'ın işitmesini ve uzun vadeli sağlığını korumanın artık öncelik olduğunu belirtti. Üyeler, "Roger bizim kardeşimiz. Davulu, Duran Duran'ın sesini en başından beri tanımladı" ifadelerini kullandı.

Taylor, grubun 10 hit albümünde, listelerde bir numaraya yükselen "Is There Something I Should Know?" ve "The Reflex" şarkılarında ve 1985 yapımı James Bond filminin tema şarkısı "A View to a Kill"de davul çalmıştı. Grup, yeni projelerle yoluna devam edeceğini duyurdu.

Kaynak: BBC

Kaynak: BBC
Duran DuranİngiltereMüzikDünyaSon Dakika

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