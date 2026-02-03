ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Demirci Göleti'nde, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı ve 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı ve 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, Demirci Göleti'nde 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' icra edildi" denilerek, eğitime ilişkin fotoğraflara yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?