Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi
Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi

Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi
03.02.2026 16:29
Gelibolu'da askeri birlikler yapay gölette eğitim gerçekleştirdi.

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesindeki Demirci Göleti'nde, 2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı ve 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2'nci Kolordu İstihkam Alay Komutanlığı ve 18'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca, Demirci Göleti'nde 'Durgun Sulardan Geçiş Eğitimi' icra edildi" denilerek, eğitime ilişkin fotoğraflara yer verildi.

Kaynak: DHA

Gelibolu, Güvenlik, Güncel

