Son Dakika Haberleri: Dursun Özbek: "Hakkınızı Helal Edin"

Dursun Özbek: "Hakkınızı Helal Edin"

10 dakika önce

Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda 23 günlük dönemi mali ve idari açıdan ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, teşekkür konuşması yaparak sarı-kırmızılı kulübün kongre üyelerinden helallik istedi.

Dursun Özbek:
Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda 23 günlük dönemi mali ve idari açıdan ibra edilen eski başkan Dursun Özbek, teşekkür konuşması yaparak sarı-kırmızılı kulübün kongre üyelerinden helallik istedi.

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Mali Genel Kurulu'nda, 23 günlük dönemi idari ve mai açıdan ibra edilen sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Dursun Özbek, bir teşekkür konuşması yaptı. Galatasaray Kongre üyelerinden helallik isteyen Özbek, "Yaklaşık 6 ay başkan yardımcılığı, 2,5 sene de bu kulübe başkanlık görevini yapma gururunu yaşadım. Hizmet dönemimde şahsıma ve yönetimime büyük destek verdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Galatasaray büyük bir dünya markası. En büyük değerimiz birlikteliğimiz ve beraberliğimizdir. Değerlerimizin erozyona uğramasına müsaade etmemeliyiz. 3 sene arkadaşlarımla beraber Galatasaray'a hizmet ettik. Mutlaka bu hizmet sırasında bizlerin sizlere, sizin de bize hakları geçmiştir. Ben bir helallik istiyorum. Benden yana geçmişte hakkınız varsa helal edin. Bizim hakkımız varsa Galatasaray Kulübü'ne helal olsun. Yaşasın Galatasaray" ifadelerini kulandı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:49 Kaynak: İHA

Galatasaray, Dursun Aydın Özbek, Spor
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