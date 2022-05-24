Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika
Üye Girişi

Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güvenlik kamerası

24.05.2022 19:42

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde duruşma sonrası çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Mersin Adliyesi'nde görülen cinayet davasının tarafları, duruşma sonrasında Mahmudiye Mahallesi'nde kavga etti.

İki tarafın da birbirlerine tabancayla ateş ettiği kavgada M.C.K. yaralandı.

Çevreye rastgele ateş açan saldırganlar, sokağa giren polis ekiplerini görünce otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aracı takibe alan ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güvenlik kamerası
Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güvenlik kamerası
Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güvenlik kamerası

YORUMLAR
500
AK Parti'li Taşkın: 'Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması için çalışıyoruz' AK Parti'li Taşkın: 'Çocuklarımızın geleceğe güvenle bakması için çalışıyoruz' Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı Mersin'de kavgada bıçaklanan 2 öğrenci yaralandı
Kaynak: AA

Cinayet, Akdeniz, Mersin, kavga, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika


Son Dakika
18:51 Uzmanlardan kritik uyarı! Maymun çiçeğinin en önemli belirtisi vücudun 4 bölgesinde oluşan şişlikler
18:01 Yürek parçalayan fotoğraf! Operasyonda şehit düşen 5 askerimiz aynı karede
17:53 Altının kilogram fiyatı 954 bin lira oldu
17:45 Rus rublesi yükselişini sürdürüyor! Dolar karşısında son 4 yılın zirvesinde
17:44 Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit düşen askerlerimizin sayısı 5'e çıktı
17:18 İstanbul'da toplu intihar şoku! Olayı kararından son anda vazgeçen genç anlattı
17:10 Kısmetse Olur'un ünlü ismi Cansel'in müstehcen görüntüsü gündeme bomba gibi düştü
16:58 Musa Orhan'a hakaretten para cezasına çarptırılan Ezgi Mola'dan açıklama: Şaşırmadım, umarım şaşıracağımız günleri görürüz
16:18 4 askerimizin şehit olduğu bölgede operasyon başlatıldı! Teröristler mağarada sıkıştırıldı
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 19:53:16. #1.12#
SON DAKİKA: Duruşma çıkışı silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Güvenlik kamerası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement