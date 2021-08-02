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Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor - Son Dakika

Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor

02.08.2021 11:17

Yeni haftaya düşüşle başlayan dolar/TL, 8,41'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,00'dan, sterlin ise 11,71'den alıcı buluyor.

Geçen hafta cuma günü 8,3910 ile son 1,5 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,1 altında 8,4540'tan tamamladı. Dolar/TL, bugüne de düşüşle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 azalışla 8,4180'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,2 düşüşle 10,0090'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 gerilemeyle 11,7170'ten satılıyor. Dolar endeksi cuma günü 4 günlük düşüşüne ara vererek yüzde 0,2 artışla 92,1'den kapanmasının ardından bugün yüzde 0,1 azalışla 92'nin hemen altında hareket ediyor. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1880'den işlem görüyor.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini belirterek, bugün dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin izleneceğini söyledi. Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 91,7'nin destek, 92,2'nin ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor

Sterlin, dolar, Cuma, Euro, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor - Son Dakika Ekonomi


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