Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor - Son Dakika
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Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor

21 dakika önce

DÜZCE'de, yaklaşık bir asırdır süren kandil geleneği kapsamında akşam namazı sonrası cami önüne kurulan sofralarda oruç açıldı.

Düzce'de 110 yıllık kandil geleneği sürdürüyor, System.String[]

DÜZCE'de, yaklaşık bir asırdır süren kandil geleneği kapsamında akşam namazı sonrası cami önüne kurulan sofralarda oruç açıldı.

Düzce'nin Koçyazı Mahallesi'nde kandiller, farklı bir gelenekle kutlanıyor. Regaip Kandili nedeniyle akşam namazını Koçyazı Mahallesi Camii'nde kılan mahalle halkı, ardından evlerinden getirdikleri ve hazırlattıkları yufka, pilav, tavuk, et ve ayranları caminin bahçesinde kurulan sofralarda ikram etti. Cami cemaatinden Hasan Aktürk, geleneği yaşatmak için mücadele ettiklerini belirterek, "110 yıllı aşkın bir gelenek dedelerimizden babalarımızdan bize kadar geldi. Bizden de inşallah çocuklarımıza torunlarımıza kadar ulaşacak. Her yıl kandillerde tekrarladığımız bir gelenek. Düzce'mizde birliği beraberliği kaynaşmayı sağlıyor. Yılda bir günde olsa camide hep beraber aynı kaptan yemek yemenin yakınlığını hissediyoruz" dedi.    Mahalleli tarafından sunulan ikramların ardından camide Regaip Kandili dolayısıyla düzenlenen programa devam edildi.


Regaib Kandili, Koçyazı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:45 Kaynak: DHA
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