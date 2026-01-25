DÜZCE'de özel bir hastaneye ait ambulansın bariyerlere çarparak devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde kuzey çevre yolunda meydana geldi. C.T. idaresindeki özel bir hastaneye ait 34 JY 7510 plakalı ambulans yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada ambulans şoförü C.T. ile sağlık personeli Ç.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Ambulansın hasta naklinden döndüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Musa KESKİN/DÜZCE,
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Ambulans Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?