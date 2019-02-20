Son Dakika Haberleri: Düzce'de "Fuat Sezgin" Atölyesi Açıldı

Düzce'de "Fuat Sezgin" Atölyesi Açıldı

51 dakika önce

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'nin adı, Düzce Teknopark binasında açılan atölyeye verildi.

Düzce'de
Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin'nin adı, Düzce Teknopark binasında açılan atölyeye verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilişi kapsamında Düzce Teknopark binasında "Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Atölyesi" açıldı.

Açılış töreninde konuşan Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, öğrenciler için önemli bir alanı daha hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Atölyenin Teknopark binası içerisinde kurulmasını özellikle istediklerini aktaran Çakar, şöyle konuştu:

"Üniversitemizin bir eli bilim, bir eli şehrin ve sanayinin üzerinde olsun istiyoruz. Bu atölye, çocuklarımızın çok daha fazla kıymetli bilgilere ulaşmasını sağlayacak. Bu laboratuvarımıza Fuat Sezgin hocamızın adının veriliyor olması ayrı bir gurur kaynağıdır. İslam bilim ve teknoloji tarihinin çok önemli bir ismidir Fuat Sezgin. Değerli gençler için okuyup anlamak, İslam bilim tarihinin modern ve Batı felsefesiyle başlamadığını bilmek çok önemli."

Çakar, atölyenin hem üniversite hem de şehirde yaşayan tüm bireyler için bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Çakar ile rektör yardımcıları Prof. Dr. İlhan Genç, Prof. Dr. İdris Şahin, Düzce Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Özkan Şahin, AK Parti Düzce Belediye Başkan Adayı Faruk Özlü açılış kurdelesini kesti, ardından da atölyeyi gezerek çalışmalar hakkında akademisyenlerden bilgi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:11 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Fuat Sezgin, Düzce, Güncel
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