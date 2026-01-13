Düzce\'de Kuymak Yapımı Etkinliği

DÜZCE (İHA) – Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Yöresel Lezzetler Atölyesi kapsamında, gönüllü gençlerin katılımıyla merkezde kuymak yapımı etkinliği düzenlendi.

Karadeniz mutfağının en özgün ve sevilen tatlarından biri olan kuymak, gençlerin aktif katılımıyla tava başında hazırlanarak hem uygulamalı bir deneyim sunuldu hem de yöresel mutfak kültürü yakından tanıtıldı. Etkinlik boyunca gençler, kuymak yapımının püf noktalarını öğrenirken, birlikte üretmenin ve paylaşmanın keyfini yaşadı. Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen programda, geleneksel lezzetler üzerinden kültürel aktarımın önemi vurgulandı. Hazırlanan kuymak, etkinlik sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri ve gençlerle birlikte tadıldı. Katılımcılar, bu tür etkinliklerin hem sosyal etkileşimi artırdığını hem de kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti. Program, gençlerin bir araya gelerek kaynaştığı, eğlenceli ve öğretici anlara sahne olurken; sosyal, kültürel ve gönüllülük bilincini güçlendiren bir faaliyet olarak tamamlandı. - DÜZCE