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Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

6 saat önce

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı.

Düzce'deki depremde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı, System.String[]

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenler mezarları başında anıldı.

Depremde yakınlarını kaybedenler, Kaynaşlı Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin ardından Deprem Şehitliği'ni ziyaret etti.

Mezarları temizleyen vatandaşlar, gözyaşı döktü. Vatandaşlar, depremde yaşamını yitiren yakınlarının mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Vatandaşlardan Halim Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremi yaşayanlardan biri olduğunu söyledi.

Kaynaşlı'nın deprem sırasında adeta yangın yerine döndüğünü belirten Akyüz, şöyle konuştu:

"Allah o günleri bir daha göstermesin. Tabii ki çok büyük olaylar yaşadık. Eşi dostu kaybettik. Çocuklarımızı, anne babalarımızı kaybettik. Burada oğlum, kayınvalidem, kayınbiraderimin iki çocuğu var. Bütün aile enkazdaydı. O gün 4 ölü, 5 yaralı çıkardık. Büyük acıydı. Bunu yaşayan bilir. Kelimelerle anlatılmaz."

Seval Veziroğlu da depremde oğlunun hayatını kaybettiğini dile getirerek, "Nasıl anlatayım? Bunu yaşamak çok kötü. Acılar aynı o günkü gibi. Fark eden bir şey yok. Aklımızdan çıkmıyor zaten. Bu korku unutulmaz." ifadelerini kullandı.

Kaynaşlı, Deprem, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:49 Kaynak: AA
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