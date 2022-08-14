Veteriner hekim, kartalın avladığı yılana yutamadığını fark etti. Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. Böylece kartalın rahat nefes alması sağlandı.

Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'de yaşandı! Yılan, avcı kartalın sonu oluyordu - Son Dakika

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