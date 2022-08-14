Türkiye'de yaşandı! Yılan, avcı kartalın sonu oluyordu - Son Dakika
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Türkiye'de yaşandı! Yılan, avcı kartalın sonu oluyordu

14.08.2022 11:26

Düzce'de avladığı yılanı yutamayınca boğulma tehlikesi geçiren kartal, veteriner hekimin müdahalesi ile kurtarıldı. Kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. Bu sayede kartalın rahat nefes alması sağlandı.

Yığılca'da devriye görevinde bulunan orman muhafaza memurları, yerde hareketsiz duran kartalı gördü. Kartalı alan ekipler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü veterinerine götürdü.

AVLADIĞI YILANI YUTAMADI

Veteriner hekim, kartalın avladığı yılana yutamadığını fark etti. Boğulma tehlikesi geçiren kartalın boğazına takılan ve iki parçaya bölünen yılan çıkarıldı. Böylece kartalın rahat nefes alması sağlandı.

TEKRAR DOĞAYA SALINACAK

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı rehabilitasyon merkezinde tedavisi süren kartalın gerekli bakımlarının ardından doğaya salınacağı bildirildi.

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Kaynak: DHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de yaşandı! Yılan, avcı kartalın sonu oluyordu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de yaşandı! Yılan, avcı kartalın sonu oluyordu - Son Dakika
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