Dylan Johnson Dışişleri Bakan Yardımcısı Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dylan Johnson Dışişleri Bakan Yardımcısı Oldu

23.01.2026 00:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray İletişim Direktör Yardımcısı Dylan Johnson, Dışişleri Bakan Yardımcılığına atandı.

ABD'de Beyaz Saray İletişim Direktör Yardımcısı Dylan Johnson, Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı.

ABD Dışişleri Bakanlığından Johnson'un Bakan Yardımcısı olarak atanmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Asistanı ve Beyaz Saray İletişim Direktör Yardımcısı olarak görev yapan Johnson'un, Küresel Kamu İlişkilerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakan Yardımcılığı göreviyle beraber Johnson'un, Beyaz Saray'daki Ulusal Güvenlik Konseyinin iletişim işlerinde yönetici pozisyondaki görevini yapmaya devam edeceği belirtildi.

Johnson'un görevine 26 Ocak itibarıyla başlayacağı kaydedilen açıklamada, Johnson'un Beyaz Saray'daki görevinden önce Trump'ın 2024 seçim kampanyasında İletişim Direktör Yardımcısı olarak görev yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: AA

Dylan Johnson, Dış Politika, Beyaz Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dylan Johnson Dışişleri Bakan Yardımcısı Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi

00:10
Bilecik, Yalova ve Niğde’ye yeni emniyet müdürleri
Bilecik, Yalova ve Niğde'ye yeni emniyet müdürleri
23:55
Yerine kim gelecek Tedesco’dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
Yerine kim gelecek? Tedesco'dan En-Nesyri sorusuna flaş cevap
22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:33
ABD basını: Trump Suriye’deki ABD askerlerini geri çekecek
ABD basını: Trump Suriye'deki ABD askerlerini geri çekecek
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 02:07:37. #7.11#
SON DAKİKA: Dylan Johnson Dışişleri Bakan Yardımcısı Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.