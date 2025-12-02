Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma - Son Dakika
Ekonomi

Rekabet Kurumu'ndan dev şirkete soruşturma

02.12.2025 17:39
Rekabet Kurumu, Dyson Türkiye hakkında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğini incelemek üzere soruşturma başlattı. Soruşturma, ürün satış ve pazarlamasındaki uygulamaları kapsıyor.

Dyson Türkiye hakkında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edilip edilmediğini incelemek üzere Rekabet Kurumu tarafından soruşturma başlatıldı.

Rekabet Kurumu, Türkiye'de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına kadar geniş bir ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson şirketi hakkında yürütülen ön araştırma sonucunu kamuoyu ile paylaştı.

DEV ŞİRKETE SORUŞTURMA

Rekabet Kurumu, şirketin 4054 sayılı Kanun'u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açtı. Kurumdan yapılan açıklamaya göre; Dyson Turkey Elektrikli Ürünler Tic. Ltd. Şti. hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında; Türkiye'de kablolu ve kablosuz süpürgeler, hava temizleyiciler, saç bakım ekipmanları, saç ve el kurutma makineleri, aydınlatma, giyilebilir teknoloji ürünleri ile çeşitli endüstriyel ve ev tipi temizlik ekipmanları gibi çeşitli dayanıklı tüketim mallarının satış ve pazarlamasını yapan Dyson tarafından paralel ithalatın engellenmesi ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğindeki uygulamalarla 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediği incelenecek.

Kaynak: DHA

Türkiye, Ekonomi

