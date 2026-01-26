Ebru Tuncer'den Altın Madalya - Son Dakika
Ebru Tuncer'den Altın Madalya

Ebru Tuncer'den Altın Madalya
26.01.2026 12:34
Milli kayakçı Ebru Tuncer, Erzurum'daki şampiyonada iki birincilik kazanarak altın madalya aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Niğdeli sporcu, milli kayakçı Ebru Tuncer'in Erzurum'da düzenlenen kayak şampiyonasında önemli bir başarı elde ettiğini duyurdu.

20-24 Ocak 2026 tarihleri arasında Erzurum'da gerçekleştirilen şampiyonada piste çıkan milli sporcu Ebru Tuncer; şampiyona kapsamında yapılan her iki yarışta da birincilik elde ederek altın madalyanın sahibi oldu. Elde ettiği bu başarıyla moral depolayan milli sporcu, 03-15 Şubat 2026 tarihleri arasında Romanya ve Bosna Hersek'te düzenlenecek Balkan Kayak Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Milli sporcumuz Ebru Tuncer'e Balkan Kayak Şampiyonası'nda başarılar diliyoruz, ay yıldızlı bayrağımızı uluslararası arenada da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı. - NİĞDE

Kaynak: İHA

Spor

Ebru Tuncer'den Altın Madalya

Ebru Tuncer'den Altın Madalya
