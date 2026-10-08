Ebru Yaşar ile saat devi Richard Mille'in kızından samimi kareler - Son Dakika
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Ebru Yaşar ile saat devi Richard Mille'in kızından samimi kareler

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Ebru Yaşar ile saat devi Richard Mille\'in kızından samimi kareler
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Ebru Yaşar, dünyaca ünlü lüks saat markası Richard Mille'in kurucusunun kızı Amanda Mille ile yurt dışında bir araya geldi. Uzun süredir dost oldukları belirtilen ikilinin samimi kareleri dikkat çekerken, Amanda Mille'in ünlü şarkıcıyı yanağından öptüğü an da objektiflere yansıdı.

Ünlü şarkıcı Ebru Yaşar, dünyaca ünlü lüks saat markası Richard Mille'in kurucusunun kızı Amanda Mille ile bir araya geldi. İkilinin buluşmasından gelen samimi kareler dikkat çekti.

Ebru Yaşar ile saat devi Richard Mille'in kızından samimi kareler

YURT DIŞINDA BULUŞTULAR

Ebru Yaşar ile Richard Mille'in kızı ve markanın yöneticilerinden Amanda Mille, yurt dışında bir araya geldi. Uzun süredir dost oldukları belirtilen ikili, birlikte vakit geçirirken objektif karşısına geçti.

Ebru Yaşar ile saat devi Richard Mille'in kızından samimi kareler

Buluşmadan kareleri paylaşan Ebru Yaşar ile Amanda Mille'in samimi halleri dikkat çekti. Fotoğraflardan birinde Mille'in Yaşar'ı yanağından öptüğü görüldü.

AMANDA MILLE MARKANIN YÖNETİMİNDE YER ALIYOR

Dünyaca ünlü saat markasının kurucusu Richard Mille'in kızı olan Amanda Mille, aile şirketinde de aktif görev üstleniyor. Markanın iş birlikleri ve iletişim çalışmalarında önemli rol oynayan Mille, moda ve sanat dünyasının tanınmış isimleriyle yürütülen projelerde yer alıyor.

Ebru YaşarMagazinSon Dakika

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