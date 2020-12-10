ECB Başkanı Lagarde: "Ekonomi aşı beklentilerine rağmen Kovid-19 baskısı altında" - Son Dakika

ECB Başkanı Lagarde: "Ekonomi aşı beklentilerine rağmen Kovid-19 baskısı altında"

10.12.2020 18:51
ECB Başkanı Lagarde:

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, aşı konusunda olumlu gelişmelere rağmen kısa vadede Avro Bölgesi ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının, aşı konusunda olumlu gelişmelere rağmen kısa vadede Avro Bölgesi ekonomisi üzerinde baskı oluşturmaya devam edeceğini söyledi.

Lagarde, bankanın yılın son Yönetim Konseyi Toplantısı'nın ardından Frankfurt'ta düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 karşı aşı kampanyalarına yönelik haberlerin cesaret verici olduğunu belirten Lagarde, bununla birlikte salgının kısa vadede Avro Bölgesi ekonomisinde baskı oluşturmaya devam edeceğini vurguladı.

Lagarde, "Salgın, hem genel halk sağlığı, hem de Avro Bölgesi ekonomisi ve küresel ekonomi için ciddi riskler oluşturmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Son gelen verilerin Kovid-19 salgınının kısa vadeli etkisinin daha bariz olduğunu ortaya koyduğunu belirten Lagarde, Avro Bölgesi'nde hizmet sektöründe faaliyetlerin sert şekilde daraldığını söyledi.

Lagarde, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın GYSH'da ciddi düşüşe neden olduğuna işaret ederek, "Avro Bölgesi ekonomisi yılın dördüncü çeyreğinde büyük olasılıkla daralacak." dedi.

Ekonomiye dair risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini aktaran Lagarde, belirsizliğin yüksek olduğunu dile getirdi.

ECB Başkanı Lagarde, manşet enflasyonun gelecek yılın başlarına kadar negatif kalmaya devam edeceğini, sonrasında enflasyonun yükseleceğini öngördüklerini belirtti.

Enflasyonun hayal kırıklığı oluşturacak düzeyde düşük olduğunu vurgulayan Lagarde, "Kovid-19 salgınının etkileri ortadan kalktığında orta vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Christine Lagarde, bankanın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 0,3'ten yüzde 0,2'ye, 2021 için yüzde 1,3'ten yüzde 1,1 çekildiğini, 2022 yılı için de yüzde 1'de sabit tutulduğunu aktardı.

Avro Bölgesi'nde uzun vadeli enflasyon ölçümlerinin düşük olduğunu dile getiren Lagarde, koordineli mali duruşun gerekli olduğunu söyledi.

ECB'nin bu yıl daralma tahminini yüzde 8,7'den yüzde 8'e indirdiğini kaydeden Lagarde, 2022 için büyüme beklentisini ise yüzde 5,2'den yüzde 5'e çekildiğini bildirdi.

Lagarde, Avro Bölgesi'nde ekonomiler açısından kritik öneme sahip 750 milyar avroluk AB Kurtarma Paketi konusunda ise, "AB Kurtarma Paketi gecikme olmadan operasyonel hale gelmeli." dedi.

"Avronun değerlenmesini dikkatlice izliyoruz"

ECB Başkanı Lagarde, ekonomilerde toparlanmanın gecikmesine yönelik riskin mali desteği gerekli kıldığını anlatarak, hükümetlerin mali desteğinin sürmesinin toparlanmada önemli olduğunun altını çizdi.

Lagarde, Kovid-19 salgınında ikinci dalganın derinliğinin ve süresinin beklenenden daha geniş olduğunu belirterek, gelecek yılın sonunda yeterli bağışıklık seviyesine ulaşılmasına inanılması için çok iyi nedenler olduğunu anlattı.

Avronun başta dolar olmak üzere diğer para birimleri karşısında güçlenmesini "çok dikkatli şekilde" izlemeye devam edeceklerini belirterek, "Özellikle avronun değerlenmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıda önemli bir rol oynuyor." dedi.

Lagarde, bunun yanında ECB'nin bir kur hedefi olmadığını yeniden vurguladı.

Bir soru üzerine, parasal ve mali desteğin bir arada iyi iş gördüğünü savunan Lagarde, "Faiz hareketleri bizim araç setimizin bir parçası… Faizler bugünkü seviyede veya daha düşük kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

ECB Başkanı Lagarde, Acil Satın Alma Programı'nın (PEPP) tam olarak kullanılmasının gerekli olduğunu belirterek, "ECB, bankalar için çok cazip koşullar sunuyor." dedi

ECB'nin Yönetim Konseyi toplantısında 6 ve 12 aylık PEPP süre uzatma seçeneklerini de görüştüğünü aktaran Lagarde, daha sonra 9 ay uzatılmasına karar verildiğini söyledi.

Lagarde, finansal koşulları gevşek tutmak için alım programını uygun biçimde ayarlayacaklarına işaret ederek, "Gerekirse alım programı takvimini yeniden değerlendireceğiz." diye konuştu.

"Alınabilecek tahvil miktarı konusunda endişem yok" diyen Lagarde, ECB'nin PEPP programının gerekirse artırılacağı mesajı verdi.

Avro/dolar paritesi yükseldi

ECB, bugün gerçekleşen aralık ayı toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, PEPP'in toplam büyüklüğünü 500 milyar avro artırarak 1,85 trilyon avroya yükseltti.

Yönetim Konseyi, bugünkü toplantısında, politika faizini sıfır, mevduat faizini yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizini de yüzde 0,25'te sabit bıraktı.

Avro/dolar paritesi ECB kararının ardından yükseldi. Parite, TSİ 18.02 itibarıyla yüzde 0,61'lik artışla 1,2155 seviyelerinde bulunuyor.

Bu arada ECB, Avro Bölgesi için GSYH'de küçülme tahmini yüzde 8'den yüzde 7,3'e ve gelecek yıl büyüme tahminini yüzde 5'ten yüzde 3,9'a indirdi.

Banka, 2022 için büyüme tahminini yüzde 3,2'den yüzde 4,2'ye yükseltirken, 2023'te ise GSYH'nin yüzde 2,1 genişleyeceğini öngördü.

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Enflasyon, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ECB Başkanı Lagarde: 'Ekonomi aşı beklentilerine rağmen Kovid-19 baskısı altında' - Son Dakika


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