Üye Girişi
Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı - Son Dakika

Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı

28.08.2021 20:18

Ece Üner ile Susma programına katılan 5 çocuk sahibi bir kişi, anlattıklarıyla ağızları açık bıraktı. Eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia eden adam, bu durumu 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak fark ettiğini söyledi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Ece Üner ile Susma" programında akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Programa katılan Adnan ismindeki 5 çocuk sahibi kişi, eşi ve öz babasının 20 yıldır ilişki yaşadığını iddia etti.

ECE ÜNER ŞAŞKINA DÖNDÜ

Eşi ve babası arasındaki ilişkinin 20 yıl önce kendisi askerdeyken başladığını söyleyen Adnan Bey, bu durumu 8-9 ay önce ikisini aynı odada yakalayarak fark ettiğini anlattı. Duydukları karşısında şaşkına dönen sunucu Esra Üner ise "Korkunç bir şey. Ne oldu da, siz neden şüphelendiniz de aynı odada bastınız?" diye sordu.

"BABAM VE EŞİMİ AYNI ODADA, ÇOCUKLARIN YANINDA YAKALADIM"

Üner'in sorusuna Adnan Bey, şu ifadelerle cevap verdi:

"Ben şüphelenmedim. Babam geçen sene bu zamanlarda evime misafir olarak gelmişti. Yemekleri yedik, çay içtik, sonra saat 12'den sonra yatmaya gittik. Eşimle çocuklarım aynı odada yatıyordu. Ben salonda yatıyordum. Babam da misafir odasında yatıyordu. Gece 02.00 saatlerinde lavaboya gittim ve baktım onların odasında ışık yanıyor. Babam eşimin odasına gitmiş, çocukların yanında."

Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı

Ece Üner, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 28 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 245 kişi vefat etti, 17 bin 912 yeni vaka tespit edildi Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı 18:17 Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları için ikinci bir dadı tuttu! Aylık maaşı dudak uçuklattı Bir zamanların en güzel kadınıydı! Hastalıkla boğuşan Filiz Akın'dan haber var 18:00 Bir zamanların en güzel kadınıydı! Hastalıkla boğuşan Filiz Akın'dan haber var
İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor 17:57 İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor Lise öğrencilerden büyük başarı! 17:49 Lise öğrencilerden büyük başarı! "Simurg" isimli araç, 1 TL'ye 100 kilometre gidebiliyor. Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti 17:28 Denizden acı içinde çıktı, ısırığı sonradan fark etti
45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı 16:59 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı 15:38 Yaşlı kadının pencereleri komşusu tarafından panelle kapatıldı

Son Dakika Haberleri
17:59 Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak
17:57 İclal Aydın'ın 19 yaşındaki kızı Zeynep Lal Başbuğ, güzelliği ile adından söz ettiriyor
17:46 E-scooter için yeni kararlar! 15 yaşından küçükler binemeyecek.
17:44 AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek
17:24 Mesut Özil, Arsenal'in yenilgisi sonrası paylaşımda bulundu: Sürece güvenin
17:02 Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış
16:58 45 yaşındaki Zara, konserinde giydiği siyah elbisesi ile beğeni topladı
16:56 Elektrik faturalarının yüksek geldiği iddiası sonrası EPDK açıklama yaptı: Herhangi bir artış söz konusu değil
16:44 Manchester City, sahasında Arsenal'i 5-0 mağlup etti
16:38 Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor
Galatasaray'da Muslera'nın alternatifleri netleşiyor! Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribat transferi için harekete geçildi Galatasaray'da Muslera'nın alternatifleri netleşiyor! Gökhan Akkan ve İrfan Can Eğribat transferi için harekete geçildi         
20:08
Dünyaca ünlü oyuncu Carmen Electra'dan ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafları: Partnerim vahşi olmalı Dünyaca ünlü oyuncu Carmen Electra'dan ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafları: Partnerim vahşi olmalı         
18:17
Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı Son Dakika: ABD Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: DEAŞ-Horasan'ın iki üst düzey yöneticisi öldürüldü, biri de yaralandı         
18:11
Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak Ronaldo, Manchester United'da haftalık 480 bin sterlin kazanacak         
17:59
Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı Evde görür görmez çığlığı bastılar! 2 metrelik yılan bidonla kontrol altına alındı         
17:52
AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediyelerin çalışmalarını yakından takip edecek         
17:45
Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış Camii imamı mahalleliye aşının haram olduğu söyleyerek olmamaları konusunda uyarmış         
17:02
Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor Acemi Cadı dizisi'nin Toygar'ı Kaan Yılmaz artık bambaşka bir işle uğraşıyor         
16:38
İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı İstanbul'a giriş yapmaya çalışan DEAŞ üyesi, sahte pasaportla yakalandı         
15:35
Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi Love Island yarışmasında tüm yarışmacılar aynı anda cinsel ilişkiye girdi         
15:26
14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş 14 yaşındaki çocuğun katliam yaptığı evden, 4 yaşındaki kardeş kaçarak kurtulmuş         
15:02
1993 model aracını 80 bin liraya modifiye etti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor 1993 model aracını 80 bin liraya modifiye etti! Son halini görenler gözlerine inanamıyor         
14:00
MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu MasterChef yarışmacısı Hamza Mercimek'in 20 yaşındaki kadına attığı mesajlar ifşa oldu         
13:55
Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu Taliban, kadın sağlık çalışanlarının işlerine geri dönme konusunda çağrıda bulundu         
13:19
Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü Hamile olduğunu söyleyen 15 yaşındaki genç kız, 14 yaşındaki erkek arkadaşı tarafından vahşice öldürüldü         
12:51
Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı Son Dakika: 14 yaşındaki çocuk aile üyelerinden 3 kişiyi öldürdü, 1 kişiyi yaraladı         
12:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2021 20:44:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ece Üner'in programında skandal olay! Eşi ve öz babasını birlikte yakaladı, 20 yıllık ilişkileri olduğunu anladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement