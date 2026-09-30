Ecem Erkek burnu ile ilgili eleştiriye fena patladı: Senin gibi her şeye burnumu mu sokayım

“Güldür Güldür Show”da canlandırdığı Naime karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Ecem Erkek, kendisine yöneltilen bir yoruma verdiği yanıtla dikkat çekti. Görünüşü üzerinden yapılan yorumu cevapsız bırakmayan oyuncu, esprili bir karşılık verdi.

"BURNUNU YAPTIRSANA" DEDİ

Ecem Erkek'e bir kullanıcı tarafından “Burnunu yaptırsana” şeklinde mesaj gönderildi. Burnuyla ilgili estetik yaptırması yönündeki yorumu gören oyuncu, kendisine yapılan öneriye sessiz kalmadı.

Erkek, yoruma uzun bir açıklama yapmak yerine tek cümleyle karşılık vermeyi tercih etti.

"SENİN GİBİ HER ŞEYE BURNUMU MU SOKAYIM?"

Ünlü oyuncu, kendisine estetik yaptırmasını öneren kişiye, “Senin gibi her şeye burnumu mu sokayım?” sözleriyle yanıt verdi. “Burun” kelimesi üzerinden yaptığı kelime oyunuyla eleştiriye karşılık veren Erkek'in cevabı, olayın dikkat çeken kısmı oldu.

Ecem Erkek böylece dış görünüşüne yönelik yoruma herhangi bir estetik açıklaması yapmadan, doğrudan kendisine gönderilen mesaj üzerinden cevap vermiş oldu.