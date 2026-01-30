Ecrin Kehya U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na Davet Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Ecrin Kehya U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na Davet Edildi

Ecrin Kehya U16 Hentbol Milli Takım Kampı\'na Davet Edildi
30.01.2026 11:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığlı sporcu Ecrin Kehya, U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi. Başarılarıyla dikkat çekti.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ecrin Kehya, U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi.

Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ecrin Kehya, 30 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edildi. Türkiye'nin farklı illerinden seçilen başarılı sporcuların katılımıyla gerçekleştirilecek olan kamp, U16 Milli Takımının gelecek kadrosunun oluşturulması açısından büyük önem taşıyor. Genç yaşına rağmen sergilediği performansla dikkat çeken sporcu Ecrin Kehya, disiplini, çalışma azmi ve oyun içerisindeki uyumuyla öne çıkmakta olup milli takım kampına davet edilmesi spor kariyeri adına önemli bir adım.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; "İlimiz spor altyapısında elde edilen başarılar, antrenörlerimizin özverili çalışmaları ve sporcularımızın gayretiyle her geçen gün artmaktadır. Herhangi bir transfer gerçekleştirilmeden, tamamen öz kaynaklarımızla ve kendi altyapımızdan yetiştirdiğimiz sporcularımızın milli takım kampına davet edilmesi bizleri fazlasıyla gururlandırmaktadır. Sporcumuz Ecrin Kehya'nın U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na davet edilmesi, Elazığ'ın spor alanındaki gelişiminin somut bir göstergesidir" denildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Milli Takım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ecrin Kehya U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na Davet Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı Narin cinayetinde peş peşe tahliyeler geldi, o davada tutuklu kalmadı
9 ay sonra ilk bakış Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler 9 ay sonra ilk bakış! Anne böyle gözyaşı döktü: Hayatımı mahvettiler
Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti Çin, mafya ailesinin 11 üyesini idam etti
Nereden nereye Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor Nereden nereye! Düğünlerin vazgeçilmezi çeyrek altının fiyatı dudak uçuklatıyor
Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi Sinan Engin Galatasaray maçından sonra canlı yayında verdi veriştirdi
Böyle anne olmaz olsun Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi Böyle anne olmaz olsun! Para için küçük kızını canlı yayında dans ettirdi

11:38
Resmi açıklama geldi Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Resmi açıklama geldi! Fenerbahçe'de bir ayrılık daha
11:30
Şam yönetimi ve SDG, Suriye’de entegrasyon için anlaştı
Şam yönetimi ve SDG, Suriye'de entegrasyon için anlaştı
11:04
Piyasaların gözü Trump’ın açıklayacağı isimde Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
Piyasaların gözü Trump'ın açıklayacağı isimde! Gizli görüşme ortalığı karıştırdı
11:03
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran’a karşı harekata hazır
ABD silahlı kuvvetlerinin 1 numarası: Ordu İran'a karşı harekata hazır
10:30
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
1 yaşındaki bebek sırtüstü yatırılınca hep ağladı! Gerçeği öğrenen aile şoke oldu
10:05
Pep Guardiola’nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Pep Guardiola'nın Filistin için söylediklerine beğeni yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 11:45:05. #.0.4#
SON DAKİKA: Ecrin Kehya U16 Hentbol Milli Takım Kampı'na Davet Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.