Sağlık

Eczacılardan Aşılama İle İlgili Öneri

02.02.2026 16:24
TEB Başkanı İrfan Demirci, eczanelerin aşılamada önemli rol oynayacağını vurguladı.

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı İrfan Demirci, "Dünyada gelişmiş birçok ülkede 1 milyar 800 milyon insan eczanelerde aşılanmaktadır. Türkiye'de de grip, kovid, diyabet aşısı gibi konularda eczacıların sisteme katkıda bulunacağını düşünüyoruz." dedi.

Birliğin kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla Demirci ve beraberindeki heyet, TEB binasında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Demirci, toplantıda yaptığı konuşmada, Birliğin 70. yılını kutladı, eczacıların hakları ve çıkarları için mücadele ettiklerini, toplum ve halk sağlığı, ilaca erişim için katkılar koymaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye'de köklü sağlık meslek örgütlerinin halk sağlığı ve sürdürülebilir sağlık hizmetleri açısından önemli rol oynadığını belirten Demirci, birliğin eczacılığı halk sağlığının ayrılmaz parçası ve bilimsel temelli bir sağlık hizmeti olarak tanımladığını vurguladı.

Demirci, halk sağlığının ilaca kesintisiz, güvenli ve kolay erişimin sağlanması için sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceklerini ifade ederek, "Güçlü bir sağlık sistemi, ancak mesleğini sürdürülebilir koşullarda icra edebilen, bilimsel bilgiye dayalı hizmet sunan ve kamusal sorumluluğu tanımlanmış eczacılarla mümkündür." diye konuştu.

"Bütçeden sağlığa ayrılan pay, vatandaş lehine artırılmalı"

Demirci, Türkiye'de sağlık harcamalarının arttığı ancak 2024 ve 2025 verilerine göre Türkiye'nin OECD ülkeleri arasında buna en düşük pay ayıran ülkelerden biri olduğu yönünde görüş bildirdi.

Bütçeden sağlığa ayrılan payın vatandaş lehine artırılması gerektiğini savunan Demirci, Türkiye'nin yenilikçi ve yeni molekül ilaçlara erişim konusunda Avrupa'nın çok gerisinde yer aldığı değerlendirmesinde bulundu.

Sağlık Bakanlığının bütçesinin her yıl bir önceki yıla göre yükseldiğini ifade eden Demirci, artan nüfus, yaşlı nüfus ve kronik hastalık yükü nedeniyle sağlık harcamalarının büyüdüğünü vurguladı.

İlaç fiyatlandırma politikalarından, merkezi bütçede sağlığa ayrılan payın dağılımına kadar birçok başlığın yeniden ele alınması gerektiğini savunan Demirci, geçen yılın rakamlarına göre eczanelerde yaklaşık 504 milyon reçetenin işlem gördüğünü söyledi.

İlaca erişime ilişkin de açıklamalarda bulunan Demirci, "Kalıcı çözüm, kamu kaynaklarının etkin kullanımını esas alan, ilaç bütçesini korurken ilacın üretimden hastaya kadar tüm zincirde öngörülebilir ve sürdürülebilir biçimde sunulmasını sağlayan bir ilaç fiyatlandırma ve geri ödeme modelinin hayata geçirilmesiyle mümkündür." ifadelerini kullandı.

Eczanelerde aşılama önerisi

Demirci, eczanelerin birinci basamak sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı ve ölçülebilir bir unsuru olabilecek kapasiteyi taşıdığını dile getirerek, "Dünyada gelişmiş birçok ülkede 1 milyar 800 milyon insan eczanelerde aşılanmaktadır. Türkiye'de de grip, kovid, diyabet aşısı gibi konularda eczacıların sisteme katkıda bulunacağını düşünüyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından gazetecilerin soruları üzerine Demirci, aktarlara yetki belgesi verilip verilmemesi, eczanelerde aşılama, ilaca erişim gibi konularda değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

İrfan Demirci, Türkiye, Sağlık

