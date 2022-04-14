Eczacılardan kronik hastaların rapor uzatım süreleriyle ilgili uyarı - Son Dakika
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Eczacılardan kronik hastaların rapor uzatım süreleriyle ilgili uyarı

14.04.2022 12:37
Eczacılardan kronik hastaların rapor uzatım süreleriyle ilgili uyarı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, rapor süresi uzatımının dışında kalan kronik hastalıklar için raporların yeniletilmesi ve reçete yazdırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, rapor süresi uzatımının dışında kalan kronik hastalıklar için raporların yeniletilmesi ve reçete yazdırılması gerektiği uyarısında bulundu.

Saydan, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 18 Mart 2020'de yapılan duyuruyla rapor sürelerinin uzatıldığını, bu raporlara istinaden ilaçların eczanelerden reçetesiz temin edilebildiğini anımsattı.

Bu sene ise hastane randevularında mağduriyet oluşmaması amacıyla Sağlık Bakanlığının geçerlilik süresi 1 Ocak 2020'de dolan ve yenilenmeyen bütün raporları 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatma kararı aldığına işaret eden Saydan, şunları kaydetti:

"SGK, 8 Nisan 2022 tarihinde duyuru yayınlayarak bütün sağlık raporlarının süresini uzatmadığını, 15 hastalık grubunu dışarda bıraktığını ve eczanelerimizden reçetesiz ilaç verilmesini 1 Haziran 2022 tarihinde bitireceğini bildirdi ancak Medula provizyon sisteminde gerekli güncelleme bile halen yapılmadı. 15 hastalık ve ilaç grubunun dışında kalan bütün kronik hastalar 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatılmış raporlarıyla, 1 Haziran 2022 tarihine kadar ilaçlarını direkt eczaneden reçetesiz temin edebilecek olup, bu tarihten sonra reçetesiz ilaç alımı olamayacak.

Listede hastalığı ve ilaçları olan vatandaşlarımızın ise acilen raporlarını yeniletmeleri ve reçetelerini yazdırmaları gerektiğini, bu vesileyle bir kez daha hatırlatır, uygulamadaki karışıklığın ve karmaşıklığın sorumlusunun eczacılar olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Saydan, açıklamasında, 15 hastalık grubunun içinde göz hastalıkları, hepatit, kanser gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da bulunduğunu ifade etti.

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Nurten Saydan, Aralık, TEİS, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eczacılardan kronik hastaların rapor uzatım süreleriyle ilgili uyarı - Son Dakika


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