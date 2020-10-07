Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
BBC

Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti

07.10.2020 12:02
Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti, System.String[]

Van Halen grubunun kurucularından, ünlü gitarist Eddie Van Halen kansere karşı verdiği mücadelenin ardından 65 yaşında hayatını kaybetti.

Van Halen grubunun kurucularından, ünlü gitarist Eddie Van Halen kansere karşı verdiği mücadelenin ardından 65 yaşında hayatını kaybetti.

Oğlu Wolfgang Van Halen, babasının gırtlak kanseri tedavisi görmekte olduğunu açıkladı.

Van Halen grubunun en popüler şarkılarından Jump, 1984'te ABD listelerinin zirvesine çıkmıştı.

2006 yılında babasının grubunda bas gitarcı olan Wolfgang, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olabilecek en iyi babaydı" dedi:

"Onunla sahnede ve sahne dışında geçirdiğim her an bir armağandı. Kalbim kırık ve bu kaybı asla tamamen atlatamayacağımı düşünüyorum. Seni çok seviyorum baba."

Çok sayıda müzisyen "Rock gitarın Mozart'ı" lakaplı, Hollandalı Amerikalı Van Halen'ı anan paylaşımlarda bulundu.

Kiss grubundan Gene Simmons onun için "Gitar Tanrısı" derken Van Halen üyesi David Lee Roth onunla fotoğrafını paylaşarak "Uzun ve güzel bir yolculuktu" dedi.

TMZ'nin haberine göre Van Halen bir yıldır tedavi görüyordu ve son dönemde kemoterapi de olmuştu.





Van Halen nasıl bir yıldıza dönüştü?

Amsterdam'da Eugenia ve Jan Van Halen'ın oğlu olarak dünyaya gelen Eddie, müziğin içinde büyüdü.

Babası klarnet, saksafon ve piyano çalıyordu. Kendisi de çocukluğunda piyano çalmayı öğrendi.

Ailesi 1962'de California'nın Pasadena kentine göç ederken piyanolarını da gemiye yükledi.

2012'de Esquire'a verdiği bir söyleşide o günler şöyle anlattı:

"Gemide de piyano çaldık. Gerçekten!

"Yani benim için 'Hayatta ne yapmak istiyorsun?' sorusu yoktu. Babam 'eve ekmek götürmemiz lazım' derdi. Müzik olmasaydı hayatta kalamazdık."

Van Halen büyürken önce davul, ardından da gitar çalmaya başladı. İlk olarak babası ve kardeşiyle düğünlerde çalmaya başladı.

1970'lerin başında kardeşiyle birlikte Los Angeles'ta Van Halen grubunu kurdu. Eddie gitarda, Alex ise davuldaydı. Grubun vokali David Lee Roth, basçısı ise Michael Anthony'ydi.

Grubun 1978'de yayımlanan ve kendi adını taşıyan ilk albümündeki şarkıların arkasında Eddie vardı.

Billboard listesinde 19 numaraya kadar yükselen albüm, 70'lerin en başarılı çıkış albümlerinden biri oldu.

Grup en büyük başarısına ise 1984'teki 6. albümüyle ulaştı. Gitarlar üzerinde sentezleyici kullandıkları şarkılarından Jump, grubun listelerde ilk sıraya yerleşen tek şarkısı oldu.

Aynı albümden Hot For Teacher da MTV'de sıklıkla çalındı.





2007'de Rock and Roll Hall of Fame'e giren Van Halen, Ain't Talkin' 'Bout Love ve Panama gibi şarkılardaki sıra dışı gitar besteleriyle takdir toplamıştı.

Çok hızlı gitar çalma tekniği 1980'lerde sayısız rock gitarcıyı etkiledi.

Kanserle mücadelesi hakkında ne biliyoruz?

Van Halen yıllardır kanserle mücadele ediyordu.

2001'de dil kanseri olduğunu açıklayan Van Halen, ilerleyen yıllarda iyileşebilmek için dilinin üçte birini aldırdı.

2002'de iyileşti. Fakat TMZ geçen yıl yayımladığı bir haberinde Van Halen'ın beş yıldır gırtlak kanseriyle mücadele ettiğini ve radyasyon tedavisi görmek için ABD- Almanya arası uçtuğunu yazmıştı.





Van Halen o süreçte gitar çalmaya devam etti.

Kiss grubundan Simmons "Eddie yalnızca bir Gitar Tanrısı değil, aynı zamanda gerçekten güzel bir ruha sahipti. Huzur içinde yat Eddie!" paylaşımında bulundu.

Red Hot Chilli Peppers basçısı Flea de Twitter paylaşımında "güzel, yaratıcı bir kalbi vardı" dedi ve Van Halen'ın gerçek bir rockçu olduğunu söyledi.

Black Sabbath kurucularından Geezer Butler "gerçek bir centilmen ve dahiydi" dedi.

Pantera grubu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Van Halen'ın kendi müziklerinde çok büyük etkisi olduğunu yazdı.

Müzisyen Lenny Kravitz "Bu gece cennet elektriklenecek" dedi ve Van Halen'ın gitar ve müzikte efsanevi inovasyonlar yaptığını belirtti.

Motley Crue'dan Nikki Sixx ve Pearl Jam'den Mike McCready ise Van Halen'ı Mozart'a benzetti.

McCready, "O her şeyi değiştirdi ve müziğe ruhunu kattı" ifadelerini kullandı.

Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti
Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti
Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti
Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti

Eddie Van Halen, Mozart, 1984, Van, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR

Son Dakika

Prof. Mikdat Kadıoğlu İstanbul'un gönlüne su serpti: 'Su yılı' yeni başladı, şimdiden tükendik demek yanlış Maskesini doğru takanlar konfetiler eşliğinde parayla ödüllendiriliyor Türkiye'nin önde gelen iş insanı Jak Kamhi yaşamını yitirdi Milli basketbolcu Semih Erden, saadet zincirine 1 milyon 358 bin TL kaptırdı Yüzünde 25 kiloluk tümörle yaşayan talihsiz adam, 5 ameliyatın ardından artık gülüyor Hazine'nin 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracına 3 katı talep geldi Alışveriş yapmak için gittiği mağazada beğendiği avize kafasına düştü 5 bin lirayla iş kuran 2 çocuk annesi, asgari ücreti çok rahat kazanıyor
Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 7 Ekim günü koronavirüs kaynaklı 56 can kaybı, 1581 yeni hasta tespit edildi         
19:24
Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın Bakan Soylu'dan polislere, uyuşturucu satıcıları ve mafya talimatı: Gereğini yapın, suçu benim haneme yazın         
19:03
GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu GATA'daki görevinden alınan Ali Edizer'e Mesut Yılmaz'a hakaretten suç duyurusu         
18:12
Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi Meteoroloji'nin turuncu kodlu uyarısının ardından bir ikaz da Vali'den geldi         
17:29
Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu Son Dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: SİHA'lar olmasa çok fazla can kaybı olurdu         
16:31
TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu TikTok videosu için gerçek silahla yapılan kurgu, genç kızın sonu oldu         
16:09
Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti Temizlik personelinin işine olan tutkusu o anları kaydeden vatandaşı mest etti         
15:50
En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi En acı an! Denizde boğulan kişinin cansız bedeni çıkartıldığı esnada yakınları sinir krizi geçirdi         
15:18
Son Dakika! Putin'in Son Dakika! Putin'in "ateşkes" çağrısına Aliyev'den yanıt: Çatışmalar sona erdikten sonra Ermenistan ile görüşmelere yeniden başlayacağız         
14:49
Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen beyin cerrahı göreve başladığı gün hayatını kaybetti         
14:49
Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı Azerbaycan'a meydan okuyan Ermeni vatandaş, patlama sesini duyunca kaçacak delik aradı         
14:38
Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü Araç kiraladığı sırada imzaladığı senet yüzünden patronken işçi durumuna düştü         
12:32
İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi İç çamaşırı defilesinde İslam'a saygısızlık yapan Rihanna, Müslümanlardan özür diledi         
10:55
Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular Korona kurallarını hiçe sayıp marketin ortasında düdüklü tencere kavgasına tutuştular         
10:52
Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı Sahte altın bozdurmak isterken suçüstü yakalandı         
10:29
Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı Ne kavga ne de tartışma yaşandı! Tek bir sözüyle yaşlı adama maskeyi taktırdı         
10:16
Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi Şili'de polis şiddeti bitmiyor! Genci köprüden attılar, gösteriler yeniden alevlendi         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2020 19:35:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eddie Van Halen: 'Rock'ın Mozart'ı' gitarist 65 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei