Edirne'de "Bilim ve İslam" Konferansı Düzenlendi

Edirne
'de, Trakya
Uluslararası Öğrenci Derneği'nce "Bilim ve İslam" konferansı düzenlendi.
Gazeteci yazar Bülent Şahin Erdeğer
, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, bilim ve İslam üzerinden çatışmalar ortaya konduğunu söyledi.
Çatışmaların kökenine inilmesi gerektiğini anlatan Erdeğer, "Baktığımızda İslam'ın akla uymadığını belirten bir vehim var. Bir fizikçi, kuantum fiziğiyle ilgileniyorsa dini olmayan bir şeyle ilgilenmektedir gibi dindarlar arasına bazen açıkça ifade edilen bazen de düşünülen bir kavram var. Diğer taraftan bakıldığında da bunun tersi bir bakış açışı var." diye konuştu.
Çatışmaların birbirinden beslendiğini anlatan Erdeğer, birçok kavram üzerine direk yorum yapmadan araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.
Konferansa, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan
, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan
ve üniversite öğrencileri katıldı.