Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Bilim ve İslam" Konferansı Düzenlendi

Edirne'de "Bilim ve İslam" Konferansı Düzenlendi

1 saat önce

Edirne'de, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce "Bilim ve İslam" konferansı düzenlendi.

Edirne'de
Edirne'de, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği'nce "Bilim ve İslam" konferansı düzenlendi.

Gazeteci yazar Bülent Şahin Erdeğer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'nda yaptığı konuşmada, bilim ve İslam üzerinden çatışmalar ortaya konduğunu söyledi.

Çatışmaların kökenine inilmesi gerektiğini anlatan Erdeğer, "Baktığımızda İslam'ın akla uymadığını belirten bir vehim var. Bir fizikçi, kuantum fiziğiyle ilgileniyorsa dini olmayan bir şeyle ilgilenmektedir gibi dindarlar arasına bazen açıkça ifade edilen bazen de düşünülen bir kavram var. Diğer taraftan bakıldığında da bunun tersi bir bakış açışı var." diye konuştu.

Çatışmaların birbirinden beslendiğini anlatan Erdeğer, birçok kavram üzerine direk yorum yapmadan araştırma yapılması gerektiğini kaydetti.

Konferansa, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan ve üniversite öğrencileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 05:54 Kaynak: AA

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