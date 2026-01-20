Edirne'de Buzlu Göl Manzarası - Son Dakika
Edirne'de Buzlu Göl Manzarası

20.01.2026 15:22
Edirne'de eksi 8 dereceye düşen sıcaklık, göletin buz tutmasına neden oldu; balıkçılar kayıklarını kurtaramadı.

EDİRNE'de, hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye düşünce Tunca Nehri'nin bir kısmı ile merkeze bağlı Büyükdöllük ve Değirmenyeni köyleri arasındaki gölet buz tuttu. Balıkçı kayıkları gölet yüzeyinde kalırken, çevredekiler ise o anları fotoğrafladı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında hissedildiği Edirne'de, gece saatlerinde soğuk etkisini arttırdı. Sıcaklıkların en düşük eksi 1, en yüksek eksi 8 derece hissedildiği kentte, merkeze bağlı Büyükdöllük ve Değirmenyeni köyleri arasında bulunan, halkın 'Göl Baba' olarak adlandırdığı göletin yüzeyi buzla kaplandı. Sabah saatlerinde gölete gelenler, manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirtti. Bazı balıkçı kayıkları da buz tutan su yüzeyinde mahsur kaldı. Öte yandan, Tunca Nehri'nin Değirmenyeni köyünden geçen kısmında da su yüzeyinin buz tuttuğu görüldü.

'MAHSULE İYİ GELECEK'

Değirmenyeni köyünde yaşayan İsmail Özel, gölün uzun süredir bu şekilde buz tutmadığını belirterek, "Her yıl bu şekilde olmuyor. Bu sene hava şartları biraz daha sert geçtiği için buz tuttu. Bu donun zamanında olması ürün için de iyi. Mahsule iyi gelecek. Aylak zamanlarımızda gelip biz de buradan göl manzarasını izliyoruz. Dışarıdan da gelip bu manzarayı izleyen oluyor" dedi.

Haber - Kamera: Olgay GÜLER - Umut IŞIK/ EDİRNE, (DHA

Kaynak: DHA

