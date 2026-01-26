Edirne\'de Depo Yangını Söndürüldü

Edirne'de bir depoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Nişancıpaşa Mahallesi Araplar Caddesi'ndeki bir eve ait depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle depoda hasar meydana geldi.