Edirne'de Kaçak Ürün Operasyonları

13.01.2026 12:20
Edirne'de 237 operasyonda 1.260 kg tütün ve tarihi eserler dahil birçok kaçak ürün ele geçirildi.

Edirne'de geçen yıl polisin yaptığı operasyonlarda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri 2025 yılında kaçakçılık, organize, mali, suç gelirleri ve FETÖ suçları kapsamında 237 operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda yakalanan 327 şüpheliden 17'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Geçen yıl düzenlenen operasyonlarda 1 ton 260 kilogram kıyılmış tütün, 596 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 3 bin 10 paket sigara, 1340 şişe alkol, 558 litre sahte alkol, 13 bin 140 tarihi eser, 50 milyon lira değerinde kıymetli taş, 12 kilo 876 gram altın, 16 silah, 414 fişek ele geçirildi.

Kaynak: AA

