Edirne'de bir kömür deposunda başlayan ve çevredeki kömürlüklere sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.
Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kömür deposunda başlayıp çevredeki kömürlüklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depolarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3-sayfa › Edirne'de Kömür Deposu Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?