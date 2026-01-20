Edirne\'de Kömür Deposu Yangını

Edirne'de bir kömür deposunda başlayan ve çevredeki kömürlüklere sıçrayan yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Edirne'nin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bir kömür deposunda başlayıp çevredeki kömürlüklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, depolarda büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - EDİRNE