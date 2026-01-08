Edirne'de Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu

Edirne\'de Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu
08.01.2026 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de etkili sağanak, Havsa'da ev ve ahırları su bastı. AFAD ve jandarma bölgede çalışmalar yapıyor.

Edirne'de etkili olan şiddetli sağanak su baskınlarına neden oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "sarı" kodlu uyarıda bulunduğu Edirne'de sabah saatlerinde başlayan yağış etkisini artırarak sürdürüyor.

Sağanak nedeniyle Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde 3 ev ile 3 ahırın giriş bölümlerini su bastı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar su basan alanları kendi imkanlarıyla tahliye ederken AFAD ekipleri de bölgede çalışma yaptı.

Köy sakinlerinden Hanife Avcı, şiddetli yağış nedeniyle kısa sürede evinin ve ahırın girişini su bastığını söyledi. Zarar yaşamadıklarını belirten Avcı, ekiplerin de olay yerine kısa sürede geldiğini kaydetti.

Abalar köyünden geçen derenin taşma riskine karşı ağaç dalları ve rüsubat (su tarafından taşınan katı maddeler) biriken noktalarda DSİ ekiplerince temizlik çalışması yapılacağı öğrenildi.

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy ve Edirne AFAD Müdürü Cengiz Karakuş da bölgede incelemede bulunup, köy sakinlerine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Öte yandan aynı köyde bir işçi servisi çamura saplandı.

Serviste mahsur kalan işçi AFAD ve jandarma ekiplerince araçtan çıkartıldı, olayda yaralanan olmadı.

Süloğlu ilçesinde Merkez Mahallesi ve Domurcalı köyünde de şiddetli yağış nedeniyle dere taştı. DSİ ekipleri bölgede tedbir aldı.

Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar da olay yerinde incelemede bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Jandarma, Edirne, Güncel, Havsa, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk yatırımcı böyle mağdur oldu İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem Türk yatırımcı böyle mağdur oldu! İşte coinleri saniyeler içinde buhar eden yöntem
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Traktörünün plakası başına bela oldu Ceza üstüne ceza yağıyor Traktörünün plakası başına bela oldu! Ceza üstüne ceza yağıyor
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
İrfan Can Eğribayat’ın yeni takımı belli oldu İrfan Can Eğribayat'ın yeni takımı belli oldu
Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı Hayatından endişe edildi, cezaevinde olduğu ortaya çıktı

00:44
İran’da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
İran'da protestolar alevleniyor: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
23:18
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma
23:07
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
22:20
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
Uyuşturucu içen gençler, sokak ortasında kendinden geçti
21:41
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi’yi İstanbul’a getiriyor
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi'yi İstanbul'a getiriyor
21:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 04:53:55. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Sağanak Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.