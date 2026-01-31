Edirne\'de Üreticilerle Toplantı

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticilerle bir araya geldi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Orhaniye köyündeki toplantıda talep ve önerileri dinledi.

Çiftçinin ve üreticinin yanında olduklarını belirten Köse, her hafta bir ilçede ve köylerde toplantı düzenlediklerini kaydetti.

Köse, tarımsal üretimin verimli, sürdürülebilir ve kaliteli bir şekilde devam etmesi için çiftçilerle omuz omuza çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantıya, İl Müdür Yardımcısı Volkan Diriker, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen ile köy sakinleri katıldı.

